Altar ‘Ánimas del Desierto’ en Saltillo espera 150 mil visitantes e intensifica la convocatoria ciudadana

Saltillo será sede, una vez más, del Festival de Día de Muertos, con el montaje del magno altar “Ánimas del Desierto” en las escalinatas del Parque Las Maravillas. El evento, programado del 31 de octubre al 2 de noviembre, busca consolidar esta tradición como un “poder espiritual” en la capital coahuilense.

El proyecto, en su tercera edición, mantiene un profundo carácter comunitario. La fundadora del altar, Ivonne Orozco, señaló que la instalación es “muy privilegiada porque es la ciudad y la comunidad quienes aportan el 90% de la instalación para que esto sea posible”.

Orozco enfatizó que la sociedad unida es clave para una mejor ciudad. Afirmó que “al hacer cultura y al hacer comunidad nos acercamos más a la sonrisa, a la amabilidad”, lo que ayuda a mitigar “índices de violencia e índices de suicidio” en la región.

Desde la perspectiva gubernamental, Gabriela Romero Pinto, subdirectora del Instituto Municipal de Cultura, destacó el respaldo institucional. Mencionó que el Día de Muertos es una forma en que el pueblo “ha sabido mirar de frente a la ausencia y transformarla en memoria viva: en música, en color, en aromas y en efectos”.

La funcionaria municipal auguró una afluencia cercana a las 150,000 personas tan solo en el altar. Esta cifra, dijo, “no solo habla de la magnitud del evento, sino de la importancia que, como mexicanos, damos a esta celebración de la muerte y también de la vida”.

El montaje incorpora además un rico componente artístico y cultural. El maestro Francisco Corpus nuevamente entrega una escultura monumental; en esta ocasión, el Nagual del Desierto engalana la ofrenda con el trabajo de artesanos oaxaqueños.

Para lograr la instalación, Orozco hizo un llamado urgente a la ciudadanía a sumarse con donativos específicos. La organización requiere, de manera especial, “pan de muerto y macetas; además, le estamos pidiendo cempasúchil”.

Asimismo, solicitó la colaboración con fotografías de los fieles difuntos de cada familia, pidiendo a la gente que aporte copias para evitar el extravío o daño de las originales.

Finalmente, Juan Ramón Cantú, presidente del patronato del Parque, destacó la vocación de la comunidad: “El Parque Las Maravillas puede ser un vehículo de expresión popular y un espacio en donde toda la comunidad se integre”, invitando a los ciudadanos a participar.