Altar de muertos en clínica veterinaria de Saltillo honra al perrito Rocky

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    Altar de muertos en clínica veterinaria de Saltillo honra al perrito Rocky
    La fotografía de Rocky destaca en el altar de Día de Muertos instalado por el personal de la veterinaria Pets Care en Saltillo. LUCÍA PÉREZ

El homenaje a Rocky busca mantener presente su historia y recordar la importancia de combatir la violencia contra los animales

En el marco de las celebraciones por el Día de Muertos, la veterinaria Pets Care instaló un altar en memoria de las mascotas fallecidas, en el que destacó la fotografía de Rocky, un perro de raza Gran Pirineo de 14 años que se convirtió en símbolo de la lucha contra el maltrato animal en Saltillo.

Aunque la imagen no fue colocada por sus propietarios, el personal del establecimiento decidió rendirle homenaje con respeto y cariño. Como parte de la ofrenda, colocaron croquetas, agua y otros elementos para recordar al canino, cuya muerte causó indignación entre la población.

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El caso ocurrió el pasado 18 de julio, cuando Rocky fue atado a un vehículo y arrastrado por calles de la colonia Villas de San Miguel. Tras difundirse un video de la agresión, activistas acudieron ante la Fiscalía para presentar una denuncia, mientras que un vecino del sector rescató al perro y lo trasladó a una clínica veterinaria para que recibiera atención médica de urgencia.

Pese a los esfuerzos del personal veterinario, Rocky permaneció en terapia intensiva debido a la gravedad de sus lesiones y a una severa inflamación generalizada. Finalmente, murió el 22 de julio, cuatro días después de haber ingresado a la clínica. Su fallecimiento provocó indignación y reavivó las exigencias ciudadanas de justicia y de mayores medidas contra la violencia hacia los animales.

Por estos hechos, una mujer identificada como Liliana, señalada por su presunta participación en el caso y relacionada con el propietario de la mascota, permanece bajo prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario Femenil de Saltillo. Se prevé que en los próximos días se lleve a cabo el juicio oral, en el que se determinará su responsabilidad penal conforme a la legislación vigente en Coahuila.

El altar dedicado a Rocky representa un recordatorio de la importancia del respeto y la protección de los animales, así como de la exigencia de justicia ante los casos de maltrato que conmocionan a la comunidad.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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