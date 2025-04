Alumnos de la UANE Saltillo crean interpretación comestible de Pink Floyd y La Noche Estrellada de Van Gogh

Bajo la dirección de las chefs Amanda Covarrubias y Patricia Arredondo, los estudiantes presentaron una serie de bocadillos inspirados en la música de Pink Floyd y la famosa pintura La noche estrellada de Vincent van Gogh. El auditorio de la universidad estuvo lleno de familiares y amigos de los estudiantes, quienes tuvieron la oportunidad de presenciar estas creaciones y degustarlas.

La chef Amanda Covarrubias explicó que para la interpretación comestible de la música de Pink Floyd, específicamente de piezas como Echoes, Shine On You Crazy Diamond y The Wall, los estudiantes utilizaron una base frita, que fue cortada en formas que evocaban movimiento.