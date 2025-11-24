Amanece en llamas carpintería en Saltillo; investigan si fue intencional o cortocircuito
Las autoridades cerraron la circulación en la zona para permitir las labores de emergencia y evitar riesgos adicionales durante el siniestro
Un comercio de carpintería amaneció en llamas la mañana de este lunes sobre el bulevar Otilio González y la calle Malaquías, en la colonia El Salvador, lo que movilizó al personal de Bomberos y de la Policía Municipal de Saltillo.
Alrededor de las 05:10 horas se recibió el reporte de un vehículo incendiado en la vialidad mencionada, por lo que los bomberos se trasladaron al sitio; sin embargo, el fuego ya había avanzado.
El incendio se extendió hacia un local donde el propietario, Gilberto ¨N¨, informó que fue alertado del siniestro y que le señalaron que dos personas presuntamente le prendieron fuego a su camioneta para después huir corriendo hacia el arroyo.
Las llamas avanzaron rápidamente y consumieron herramienta y maquinaria utilizada para la fabricación de tarimas y otros muebles de madera. El incendio fue combatido por el personal de Bomberos.
Tras varios minutos de labores, los vulcanos lograron sofocar las llamas, que también habían amenazado con extenderse a un cuarto ubicado en la parte alta del inmueble, donde igualmente se almacenaba madera.
También se mencionó que un probable cortocircuito pudo haber ocasionado el incendio; sin embargo, será el personal de Protección Civil quien determine las causas mediante las investigaciones correspondientes.
Por su parte, elementos de la Policía Municipal cerraron el tránsito vehicular para permitir los trabajos de los bomberos y evitar cualquier riesgo adicional.