Amanece en llamas carpintería en Saltillo; investigan si fue intencional o cortocircuito

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
    Amanece en llamas carpintería en Saltillo; investigan si fue intencional o cortocircuito
    El taller de carpintería presentó daños severos luego de que las llamas se extendieran por todo el interior. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Las autoridades cerraron la circulación en la zona para permitir las labores de emergencia y evitar riesgos adicionales durante el siniestro

Un comercio de carpintería amaneció en llamas la mañana de este lunes sobre el bulevar Otilio González y la calle Malaquías, en la colonia El Salvador, lo que movilizó al personal de Bomberos y de la Policía Municipal de Saltillo.

Alrededor de las 05:10 horas se recibió el reporte de un vehículo incendiado en la vialidad mencionada, por lo que los bomberos se trasladaron al sitio; sin embargo, el fuego ya había avanzado.

TE PUEDE INTERESAR: Acelerado pierde el control y choca contra camellón en Saltillo

$!Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área mientras se realizaban las labores de control del incendio.
Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área mientras se realizaban las labores de control del incendio. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El incendio se extendió hacia un local donde el propietario, Gilberto ¨N¨, informó que fue alertado del siniestro y que le señalaron que dos personas presuntamente le prendieron fuego a su camioneta para después huir corriendo hacia el arroyo.

Las llamas avanzaron rápidamente y consumieron herramienta y maquinaria utilizada para la fabricación de tarimas y otros muebles de madera. El incendio fue combatido por el personal de Bomberos.

$!Personal de Bomberos trabajó entre restos de madera calcinada tras el incendio en la colonia El Salvador.
Personal de Bomberos trabajó entre restos de madera calcinada tras el incendio en la colonia El Salvador. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras varios minutos de labores, los vulcanos lograron sofocar las llamas, que también habían amenazado con extenderse a un cuarto ubicado en la parte alta del inmueble, donde igualmente se almacenaba madera.

También se mencionó que un probable cortocircuito pudo haber ocasionado el incendio; sin embargo, será el personal de Protección Civil quien determine las causas mediante las investigaciones correspondientes.

$!Herramienta y maquinaria quedaron reducidas a cenizas luego del fuego registrado durante la madrugada.
Herramienta y maquinaria quedaron reducidas a cenizas luego del fuego registrado durante la madrugada. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Por su parte, elementos de la Policía Municipal cerraron el tránsito vehicular para permitir los trabajos de los bomberos y evitar cualquier riesgo adicional.

Temas


Seguridad
incendios
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El Estado ha destacado entre los que más han reducido la violencia letal.

Coahuila: En segundo año de Manolo Jiménez, caen asesinatos y feminicidios, pero repuntan los robos
Los transportistas son víctimas tanto de la delincuencia organizada, como de las autoridades policiacas.

Viven transportistas hasta 70 robos diarios; acusan extorsiones de policías
El carpintero que descubrió Rincón Colorado

El carpintero que descubrió Rincón Colorado
true

POLITICÓN: Sheinbaum deja fuera a Coahuila del rescate de canchas en el contexto del Mundial
El arco del triunfo

El arco del triunfo
true

¿Por qué el enojo de quienes ostentan el poder?
Estos casos han reportado un relevante incremento en el último año, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud.

Coahuila: Alarma por aumento de 42% en casos de tumores malignos de próstata
true

Extorsiona la CNTE a la Presidenta