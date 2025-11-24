Amanece en llamas carpintería en Saltillo; investigan si fue intencional o cortocircuito

Un comercio de carpintería amaneció en llamas la mañana de este lunes sobre el bulevar Otilio González y la calle Malaquías, en la colonia El Salvador, lo que movilizó al personal de Bomberos y de la Policía Municipal de Saltillo.

Alrededor de las 05:10 horas se recibió el reporte de un vehículo incendiado en la vialidad mencionada, por lo que los bomberos se trasladaron al sitio; sin embargo, el fuego ya había avanzado.

