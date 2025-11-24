Acelerado pierde el control y choca contra camellón en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El accidente provocó la intervención del Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades y levantar el reporte correspondiente
Un aparatoso accidente se registró en la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez de Saltillo, a la altura del cruce con Valdés Sánchez, donde una camioneta Honda Pilot terminó impactada contra el camellón central.
TE PUEDE INTERESAR: Desata accidente conductor de plataforma al ignorar la luz roja en Saltillo
De acuerdo con los primeros datos, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas, cuando el conductor circulaba al sur por la lateral de LEA y, presuntamente por exceso de velocidad, perdió el control de la unidad y se estrelló contra el cordón cuneta del camellón central, justo en el cruce con Valdés.
Testigos indicaron que el vehículo fue retirado rápidamente del lugar; sin embargo, la evidencia del impacto fue documentada.
Finalmente, la camioneta fue remolcada mediante una grúa, y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.