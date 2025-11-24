Acelerado pierde el control y choca contra camellón en Saltillo

Saltillo
/ 24 noviembre 2025
    Acelerado pierde el control y choca contra camellón en Saltillo
    El conductor perdió el control de la unidad, presuntamente por exceso de velocidad. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

El accidente provocó la intervención del Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades y levantar el reporte correspondiente

Un aparatoso accidente se registró en la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez de Saltillo, a la altura del cruce con Valdés Sánchez, donde una camioneta Honda Pilot terminó impactada contra el camellón central.

$!Vista del camellón central donde ocurrió el choque en Saltillo.
Vista del camellón central donde ocurrió el choque en Saltillo. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

De acuerdo con los primeros datos, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas, cuando el conductor circulaba al sur por la lateral de LEA y, presuntamente por exceso de velocidad, perdió el control de la unidad y se estrelló contra el cordón cuneta del camellón central, justo en el cruce con Valdés.

$!La camioneta fue remolcada mediante una grúa tras el accidente en la lateral del periférico.
La camioneta fue remolcada mediante una grúa tras el accidente en la lateral del periférico. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Testigos indicaron que el vehículo fue retirado rápidamente del lugar; sin embargo, la evidencia del impacto fue documentada.

Finalmente, la camioneta fue remolcada mediante una grúa, y el accidente fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se deslindarán las responsabilidades.

