Acelerado pierde el control y choca contra camellón en Saltillo

Un aparatoso accidente se registró en la lateral del periférico Luis Echeverría Álvarez de Saltillo, a la altura del cruce con Valdés Sánchez, donde una camioneta Honda Pilot terminó impactada contra el camellón central.

De acuerdo con los primeros datos, los hechos ocurrieron alrededor de las 02:00 horas, cuando el conductor circulaba al sur por la lateral de LEA y, presuntamente por exceso de velocidad, perdió el control de la unidad y se estrelló contra el cordón cuneta del camellón central, justo en el cruce con Valdés.