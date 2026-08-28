Amenaza de tiroteo alarma a comunidad de UVM Saltillo; revisan campus y descartan presencia de armas

Una presunta amenaza de tiroteo difundida mediante plataformas digitales entre estudiantes de la Universidad del Valle de México (UVM) Campus Saltillo generó alarma entre la comunidad estudiantil y padres de familia durante la mañana de este viernes, lo que derivó en la intervención de autoridades y la activación de protocolos de seguridad dentro del plantel. De acuerdo con información recabada, entre los mensajes que generaron la alerta se encontraba un video en el que aparece lo que parece ser un arma de fuego. En una captura proporcionada a VANGUARDIA se observa que el material fue reportado al número de la Policía Cibernética junto con el mensaje: “Esto es lo que me envío”.

En la misma conversación aparece posteriormente la advertencia: “Responda es vida o muerte porque el viernes entro”. Hasta el momento no se ha establecido públicamente la identidad de la persona que habría enviado originalmente el material ni se ha confirmado que el objeto mostrado en el video corresponda a un arma real. La Policía Municipal de Saltillo informó que recibió el reporte relacionado con la presunta presencia de un arma de fuego en el plantel a través de grupos de WhatsApp. Elementos de la corporación acudieron al campus, ubicado sobre la calle Tezcatlipoca, en la colonia Los Rodríguez, para atender la situación. ACTIVAN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD La UVM confirmó mediante un comunicado que detectó mensajes con presuntas amenazas en plataformas digitales entre estudiantes, por lo que activó sus protocolos institucionales de seguridad e investigación.

Como parte de las medidas preventivas se realizó una revisión de mochilas dentro del plantel. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Municipal, tras la inspección no fue localizada ningún arma de fuego. La institución señaló además que reforzó los controles e inspecciones en los accesos al campus y que mantendrá comunicación con las autoridades locales ante lo ocurrido. La circulación de los mensajes provocó preocupación entre padres de familia y algunos acudieron al campus para recoger a sus hijos. Otros estudiantes permanecieron en las instalaciones una vez realizadas las revisiones.

Pese a la movilización generada por la amenaza, la UVM informó que las actividades académicas continuaron con normalidad y sin incidentes, además de pedir a estudiantes y padres de familia mantenerse informados mediante los canales oficiales de la institución.

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