Amenazan con cuchillo a estudiante del CBTis 97 cuando volvía a casa en Saltillo

La agresión ocurrió cerca de las 19:40 horas, a la altura de la Secundaria Número 6, cuando el estudiante salió del plantel y continuó su camino a pie. Según la versión que su madre, Erika ¨N¨, compartió sobre lo sucedido, los tripulantes de la motocicleta se aproximaron al menor y uno de ellos lo saludó con la frase “qué onda, primo”, antes de comenzar a insultarlo.

Un adolescente de 16 años, alumno del CBTis 97, resultó con una cortadura en una mano después de ser amenazado con un cuchillo por uno de los tres hombres que viajaban en una motocicleta, cuando caminaba de regreso a su casa en Saltillo .

La situación escaló cuando uno de los hombres sacó un cuchillo y se lo puso en el cuello. El joven intentó retirar el arma sujetándola con la mano, pero durante el movimiento se cortó. Pese a la lesión, logró apartarse del sujeto y escapar hasta un puesto donde vendían elotes y pan, cuyos vendedores le sirvieron como resguardo.

Después de ponerse a salvo, el adolescente llamó por teléfono a su madre, quien dejó su trabajo para acudir a encontrarlo. Al llegar, la mujer vio que el estudiante tenía sangre en la mano y conoció los detalles de la agresión a través de su relato.

Erika manifestó su preocupación por la seguridad de su hijo y por la posibilidad de que los presuntos responsables vuelvan a buscarlo. Por ese motivo, decidió que el menor no asistiera a clases mientras busca informar al personal del CBTis 97 sobre lo ocurrido y solicitar una respuesta de la institución.

La madre también señaló que tenía previsto presentar una denuncia por los hechos; sin embargo, al momento de compartir su testimonio, no había confirmado que el procedimiento ya se hubiera realizado.

(Con información de medios locales)