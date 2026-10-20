Pensión Bienestar 2026: últimos días para registrarse, revisa las fechas y los documentos

La Secretaría de Bienestar abrió un nuevo periodo de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar. El registro comenzó el 19 de octubre y concluirá el domingo 25, por lo que las personas interesadas deben revisar las fechas asignadas según la inicial de su primer apellido.

Ambos programas entregan apoyos económicos bimestrales mediante la tarjeta del Banco del Bienestar. Para incorporarse, es necesario cumplir con los criterios de edad y presentar la documentación solicitada en los módulos oficiales.

¿CUÁNDO ES EL REGISTRO DE LA PENSIÓN BIENESTAR EN OCTUBRE?

El calendario de inscripción se organiza por la primera letra del apellido. Estas son las fechas correspondientes al periodo de octubre de 2026:

- Lunes 19: apellidos con A, B y C.

- Martes 20: apellidos con D, E, F, G y H.

- Miércoles 21: apellidos con I, J, K, L y M.

- Jueves 22: apellidos con N, Ñ, O, P, Q y R.

- Viernes 23: apellidos con S, T, U, V, W, X, Y y Z.

- Sábado 24 y domingo 25: todas las letras.

El trámite se realiza de manera presencial en los Módulos del Bienestar. La convocatoria señala que el periodo termina el 25 de octubre, por lo que conviene verificar la disponibilidad y ubicación del módulo antes de acudir.