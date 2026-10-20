Pensión Bienestar 2026: últimos días para registrarse, revisa las fechas y los documentos

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    Pensión Bienestar 2026: últimos días para registrarse, revisa las fechas y los documentos
    El registro para la Pensión de Adultos Mayores y Mujeres Bienestar estará abierto hasta el 25 de octubre. FOTO: CUARTOSCURO

Conoce qué documentos necesitas, cómo consultar el calendario y dónde realizar el trámite.

La Secretaría de Bienestar abrió un nuevo periodo de incorporación a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y a la Pensión Mujeres Bienestar. El registro comenzó el 19 de octubre y concluirá el domingo 25, por lo que las personas interesadas deben revisar las fechas asignadas según la inicial de su primer apellido.

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Ambos programas entregan apoyos económicos bimestrales mediante la tarjeta del Banco del Bienestar. Para incorporarse, es necesario cumplir con los criterios de edad y presentar la documentación solicitada en los módulos oficiales.

¿CUÁNDO ES EL REGISTRO DE LA PENSIÓN BIENESTAR EN OCTUBRE?

El calendario de inscripción se organiza por la primera letra del apellido. Estas son las fechas correspondientes al periodo de octubre de 2026:

- Lunes 19: apellidos con A, B y C.

- Martes 20: apellidos con D, E, F, G y H.

- Miércoles 21: apellidos con I, J, K, L y M.

- Jueves 22: apellidos con N, Ñ, O, P, Q y R.

- Viernes 23: apellidos con S, T, U, V, W, X, Y y Z.

- Sábado 24 y domingo 25: todas las letras.

El trámite se realiza de manera presencial en los Módulos del Bienestar. La convocatoria señala que el periodo termina el 25 de octubre, por lo que conviene verificar la disponibilidad y ubicación del módulo antes de acudir.

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Para incorporarse, es necesario cumplir con los criterios de edad y presentar la documentación. FOTO: CUARTOSCURO

¿QUIÉNES PUEDEN SOLICITAR LAS PENSIONES BIENESTAR?

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está dirigida a quienes tienen 65 años o más.

Por su parte, la Pensión Mujeres Bienestar está destinada a mexicanas de 60 a 64 años, de acuerdo con los requisitos del programa.

En 2026, el apoyo para adultos mayores es de 6 mil 400 pesos bimestrales, mientras que Mujeres Bienestar entrega 3 mil 100 pesos cada dos meses.

REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LA PENSIÓN BIENESTAR 2026

Las personas que cumplan con la edad requerida deben presentar original y copia de los siguientes documentos:

- Identificación oficial vigente con fotografía.

- Acta de nacimiento legible.

- CURP de impresión reciente.

- Comprobante de domicilio con antigüedad máxima de seis meses.

- Número telefónico de contacto.

Es importante revisar que los documentos estén completos y sean legibles para facilitar la atención durante el trámite.

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¿DÓNDE CONSULTAR EL MÓDULO DEL BIENESTAR?

Para localizar el centro de atención correspondiente, las personas interesadas pueden ingresar al sitio oficial Ubica tu Módulo, seleccionar su entidad y municipio, y consultar las direcciones disponibles.

El registro es gratuito y debe realizarse mediante los canales oficiales. Antes de acudir, se recomienda confirmar los horarios y las indicaciones vigentes para evitar contratiempos.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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