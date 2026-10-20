El gran éxito de Sheinbaum de... regresar a donde estábamos

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Opinión
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    El gran éxito de Sheinbaum de... regresar a donde estábamos
    EFE

Básicamente regresamos a donde estábamos antes de que llegara López Obrador a hacer su desastre... o vamos en ruta de volver a ese lugar donde estábamos antes de su dañina presidencia

Involuntariamente, la presidenta Claudia Sheinbaum lleva una ráfaga de declaraciones que presumen los logros de su gobierno, pero que al mismo tiempo exhiben que esos logros significan básicamente regresar a donde estábamos antes de que llegara López Obrador a hacer su desastre... o que vamos en ruta de volver a ese lugar donde estábamos antes de su dañina presidencia.

El caso del desabasto de fármacos es particularmente revelador. La Presidenta presume que ya está resolviendo el desabasto de medicinas. Que el abasto es superior al 97 por ciento. Lo que no dice es que cuando llegó López Obrador, el abasto de medicamentos estaba en 99.6 por ciento y que el expresidente lo tumbó hasta 90 por ciento. Son datos oficiales del IMSS. Sheinbaum está a punto de reparar el daño de AMLO.

Sheinbaum, la presidenta más trumpista del mundo

Algo similar pasa con las recetas no surtidas. En 2018, el último año de Peña Nieto, no se surtían un millón y medio de recetas. En 2019, el primer año de López Obrador, ya habían saltado a 5 millones de recetas no atendidas. La cosa se fue poniendo peor: ¡llegaron a 22 millones de recetas no surtidas en el 2021! Ahorita van en 4 millones... y la presidenta presume el logro. Ya casi repara el daño de AMLO.

En el terreno económico nos encontramos con un panorama idéntico. Cuando López Obrador tomó posesión, el déficit público era de 2 por ciento del PIB. Él lo subió hasta 6 por ciento en el 2024. Una enorme deuda que México adquiría año con año. La Presidenta presume que ya logró bajar el déficit fiscal a casi 4 por ciento, presionada por las calificadoras internacionales que le exigen que modere el endeudamiento. Ahí va, reparando el daño de AMLO.

Atribuye Claudia Sheinbaum a burocracia desabasto de medicamentos en hospitales

Lo del crecimiento económico en México es particularmente revelador. En los “oscuros tiempos del neoliberalismo”, de los años 2000 a 2018, el crecimiento económico promedio anual fue de apenas 2 por ciento. Insuficiente, ridículo, magro, para un país con las necesidades del nuestro. ¿Cuál ha sido el crecimiento económico promedio anual con Morena en el poder? 0.9 por ciento. Ni siquiera 1 por ciento.

López Obrador registró el año con mayor número de asesinatos en la historia de México. Sheinbaum presume que ya logró bajar a la mitad los asesinatos. México ya recuperó la categoría 1 en seguridad aérea. La había perdido con AMLO. El gobierno de Estados Unidos ya le quitó el veto a las aerolíneas mexicanas para abrir nuevas rutas a territorio americano desde el AIFA y el AICM. El veto había sido por López Obrador.

¿Me sigo?

SACIAMORBOS

En el gobierno federal cuentan que la gobernadora “entregó” a su fiscal. No por lo obvio. No por lo que está a la vista. Dicen que habló con la Presidenta y por separado con su gabinete de seguridad para decirles que tenía sospechas de que estaba asociado con los narcos. Y que... ¡pásenle por él!

@CarlosLoret

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Carlos Loret de Mola

Carlos Loret de Mola

Periodista mexicano con amplia trayectoria en televisión, radio y prensa escrita. Fue conductor de noticiarios en Televisa y actualmente colabora en Vanguardia MX, El Universal, W Radio y Latinus, donde realiza investigaciones y análisis políticos.

Loret de Mola tiene una larga trayectoria como reportero, corresponsal de guerra en varias ocasiones y conductor de televisión. Es autor de varios libros y ha sido premiado en múltiples ocasiones por sus trabajos periodísticos a nivel nacional e internacional.

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