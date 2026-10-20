Fallece Carlos Miguel Suárez, actor de Televisa en ‘Dos mujeres, un camino’ y quien terminó vendido tacos

La noticia fue confirmada por su amigo y colega Roberto Tello, conocido como “El Coreano”, quien publicó un mensaje de despedida en Instagram. “Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, Poncho”, escribió al recordar al intérprete.

El actor mexicano Carlos Miguel Suárez Soto , recordado por sus participaciones en telenovelas de Televisa como Dos mujeres, un camino , Soñadoras y Amigas y rivales , falleció, de acuerdo con reportes difundidos este martes 20 de octubre de 2026.

La trayectoria de Suárez estuvo ligada a las producciones televisivas de las décadas de 1990 y 2000. Sin embargo, sus últimos años estuvieron marcados por las secuelas de un secuestro, las dificultades para regresar a los foros y la búsqueda de nuevas formas de ganarse la vida.

Hasta el momento, no se ha informado una causa oficial de muerte ni se han dado a conocer detalles sobre las circunstancias de su fallecimiento.

EL SECUESTRO QUE CAMBIÓ LA VIDA DEL ACTOR

En 2012, Carlos Miguel Suárez fue víctima de un secuestro que, según relató años después, duró cuatro días. Durante una entrevista con el programa De Primera Mano, contó que sufrió lesiones físicas durante el cautiverio.

El actor explicó que perdió algunas piezas dentales y tuvo daños en los tendones de las manos. También señaló que decidió no continuar legalmente con el caso por temor a que sus hijas fueran lastimadas, pues sus captores tenían fotografías de ellas.

Las consecuencias de la agresión afectaron su vida personal y complicaron su regreso a la actividad artística. A esa situación se sumaron los cambios en la industria televisiva, donde las telenovelas tradicionales fueron cediendo espacio a otros formatos de producción.

“Lo de la televisión cambió mucho, las telenovelas dejaron de ser y se convirtieron en series”, comentó durante aquella entrevista.

¿POR QUÉ DEJÓ LA TELEVISIÓN Y COMENZÓ A VENDER TACOS?

Después de alejarse de los foros, Suárez buscó alternativas para mantener sus ingresos. Entre las actividades a las que se dedicó estuvo la venta de tacos de canasta, negocio que posteriormente amplió con tacos de guisado, tortas y burritos en la Ciudad de México.

Su historia llamó la atención por el contraste entre su pasado como actor y su nueva actividad comercial. No obstante, esta etapa también reflejó las dificultades que enfrentó para encontrar nuevas oportunidades laborales después de las lesiones y de los cambios en el mercado televisivo.

La venta de alimentos se convirtió en una alternativa para salir adelante, mientras su presencia en las producciones de televisión disminuía.

¿EN QUÉ TELENOVELAS PARTICIPÓ CARLOS MIGUEL SUÁREZ?

Durante su carrera, el actor formó parte de distintas producciones de Televisa. Aunque interpretó personajes secundarios y antagónicos, su trabajo quedó vinculado con varios melodramas populares.

Entre las telenovelas en las que participó se encuentran:

· Dos mujeres, un camino

· Volver a empezar

· Soñadoras

· Amigas y rivales

· Muchachitas

· Las vías del amor

· La verdad oculta

· Mujer de madera

· Tú y yo

· Amores con trampa

Uno de los personajes por los que fue recordado fue Poncho, en la telenovela Tú y yo. También participó en programas como Mujer, casos de la vida real, Como dice el dicho y La rosa de Guadalupe.

Entre sus últimos trabajos televisivos reportados figura Amores con trampa, de 2015, además de una participación en un capítulo de Como dice el dicho en 2018.