Cempasúchil: de los altares de Día de Muertos a sus posibles beneficios para la salud

La flor de cempasúchil es una de las protagonistas del Día de Muertos en México. Su intenso color naranja y su aroma característico adornan altares, caminos y panteones como parte de una tradición que busca honrar la memoria de los seres queridos.

Sin embargo, sus usos van más allá de las celebraciones. Esta planta también tiene aplicaciones en la medicina tradicional, la agricultura y la industria alimentaria, gracias a sus compuestos naturales.

De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), algunas de sus propiedades han despertado el interés científico, aunque es importante distinguir entre los usos tradicionales y los beneficios que cuentan con evidencia médica.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE LA FLOR DE CEMPASÚCHIL PARA LA SALUD?

En la medicina tradicional mexicana, el cempasúchil se utiliza principalmente para atender molestias digestivas y cólicos menstruales.

El doctor Leonardo Alejandro Beltrán Rodríguez, del Instituto de Biología de la UNAM, ha señalado que esta planta se emplea tradicionalmente en preparaciones destinadas a aliviar problemas como la indigestión, el empacho, la diarrea y la inflamación estomacal.

También se recurre a ella para disminuir las molestias asociadas con la menstruación. No obstante, estos usos tradicionales no significan que exista evidencia clínica suficiente para confirmar su eficacia en todos estos padecimientos.

Por ello, el cempasúchil no debe sustituir una valoración médica ni los tratamientos indicados por un profesional de la salud.

LUTEÍNA Y ZEAXANTINA: LOS COMPUESTOS DE INTERÉS

Uno de los aspectos más estudiados de esta flor es su contenido de carotenoides, pigmentos naturales responsables de sus tonalidades amarillas y naranjas.

Entre estos compuestos destacan la luteína y la zeaxantina, dos sustancias presentes también en el organismo humano y relacionadas con la salud visual.