Cempasúchil: de los altares de Día de Muertos a sus posibles beneficios para la salud

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    Cempasúchil: de los altares de Día de Muertos a sus posibles beneficios para la salud
    La flor de cempasúchil se utiliza en la medicina tradicional para aliviar molestias digestivas y cólicos; sus compuestos también despiertan interés por sus propiedades antioxidantes. FOTO: CUARTOSCURO

Además de ser un símbolo de las tradiciones mexicanas, la flor de cempasúchil se utiliza en la medicina tradicional.

La flor de cempasúchil es una de las protagonistas del Día de Muertos en México. Su intenso color naranja y su aroma característico adornan altares, caminos y panteones como parte de una tradición que busca honrar la memoria de los seres queridos.

Cempasúchil: el sabor que también se cocina

Sin embargo, sus usos van más allá de las celebraciones. Esta planta también tiene aplicaciones en la medicina tradicional, la agricultura y la industria alimentaria, gracias a sus compuestos naturales.

De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), algunas de sus propiedades han despertado el interés científico, aunque es importante distinguir entre los usos tradicionales y los beneficios que cuentan con evidencia médica.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE LA FLOR DE CEMPASÚCHIL PARA LA SALUD?

En la medicina tradicional mexicana, el cempasúchil se utiliza principalmente para atender molestias digestivas y cólicos menstruales.

El doctor Leonardo Alejandro Beltrán Rodríguez, del Instituto de Biología de la UNAM, ha señalado que esta planta se emplea tradicionalmente en preparaciones destinadas a aliviar problemas como la indigestión, el empacho, la diarrea y la inflamación estomacal.

También se recurre a ella para disminuir las molestias asociadas con la menstruación. No obstante, estos usos tradicionales no significan que exista evidencia clínica suficiente para confirmar su eficacia en todos estos padecimientos.

Por ello, el cempasúchil no debe sustituir una valoración médica ni los tratamientos indicados por un profesional de la salud.

LUTEÍNA Y ZEAXANTINA: LOS COMPUESTOS DE INTERÉS

Uno de los aspectos más estudiados de esta flor es su contenido de carotenoides, pigmentos naturales responsables de sus tonalidades amarillas y naranjas.

Entre estos compuestos destacan la luteína y la zeaxantina, dos sustancias presentes también en el organismo humano y relacionadas con la salud visual.

$!La flor de cempasúchil es una de las protagonistas del Día de Muertos en México.
La flor de cempasúchil es una de las protagonistas del Día de Muertos en México. FOTO: CUARTOSCURO

Ambas se concentran en la retina, donde contribuyen a filtrar parte de la luz y ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo.

El doctor José Luis Sánchez Millán, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, ha explicado el interés de estos pigmentos por sus propiedades antioxidantes y sus aplicaciones industriales.

Sin embargo, aunque se investigan sus posibles efectos protectores, no debe afirmarse que consumir la flor prevenga o cure enfermedades como el cáncer.

¿CÓMO SE UTILIZA EL CEMPASÚCHIL EN LA MEDICINA TRADICIONAL?

Una de las formas tradicionales de aprovechamiento es mediante infusiones preparadas con sus flores. También existen prácticas que combinan la planta con otras especies para atender determinadas molestias.

Sin embargo, no todas las preparaciones tienen la misma concentración ni cuentan con estudios suficientes sobre su seguridad. Por ello, no se recomienda consumir cualquier variedad ornamental ni utilizarla como remedio sin orientación profesional.

Las personas embarazadas, quienes toman medicamentos y quienes presentan enfermedades crónicas deben consultar a un profesional de la salud antes de ingerir preparados de plantas medicinales.

OTROS USOS DE LA FLOR DE CEMPASÚCHIL

Además de sus aplicaciones tradicionales, el cempasúchil tiene relevancia en la agricultura y la industria alimentaria.

Sus pigmentos se utilizan para obtener colorantes naturales que pueden incorporarse a la alimentación de aves, con el propósito de intensificar el tono amarillo de la yema del huevo y de la piel del pollo.

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En el campo, determinadas especies y preparaciones de esta planta también se aprovechan en estrategias de manejo de plagas. Sus restos vegetales pueden incorporarse al suelo como materia orgánica.

Así, el cempasúchil conserva su valor cultural en México y, al mismo tiempo, destaca por sus múltiples aplicaciones. Sus posibles beneficios para la salud continúan siendo un tema de interés, aunque su uso medicinal debe realizarse con precaución y sin sustituir la atención médica.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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