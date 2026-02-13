Amigos de toda la vida: vínculos que nacieron en la infancia y se mantienen

En Saltillo, una ciudad donde muchas personas pueden crecer, estudiar y desarrollarse profesionalmente sin necesidad de migrar, las amistades tienden a echar raíces profundas. No es extraño encontrar historias que comenzaron en el kínder, la primaria o la secundaria y que, pese al paso de los años, siguen firmes. Son relaciones que han atravesado cambios personales, nuevas responsabilidades y etapas de distancia, pero que se sostienen gracias a la confianza y al acompañamiento mutuo.

Las experiencias de cuatro saltillenses muestran cómo estas amistades evolucionan sin perder su esencia.

De los recreos y las retas, a los mensajes y videojuegos en línea

José Vázquez, de 34 años, conoce a su amigo Víctor Salas desde el kínder. Sus madres se conocían y, aunque no estaban en el mismo grupo, coincidían en los recreos. “Desde ahí ya lo veía seguido”, recuerda. La amistad se consolidó con los tazos de Pokémon, que coleccionaban y jugaban en plazas, y con la afición compartida por la caricatura, aun cuando no tenían acceso a los videojuegos de la franquicia.

En secundaria tomaron caminos distintos, pero el vínculo se mantuvo. “Aunque entramos a secundarias diferentes, seguíamos viéndonos para platicar”, explica José. Hoy, la distancia del día a día se compensa con WhatsApp y sesiones de videojuegos en línea. “Nos la damos de proplayers, pero no valemos madre”, bromea, al recordar largas noches jugando Fortnite.

La única que jugaba futbol y se volvió parte del equipo

Diego Mejía, de 29 años, conoció a Laura Sosa en la primaria. Su amistad comenzó en las clases de educación física, cuando ella decidió jugar futbol con los niños. “Era la única chava que quería jugar fut con nosotros”, cuenta. Con el tiempo, Laura se volvió parte del equipo en las retas de la placita, lo que afianzó la relación.

Aunque hoy el contacto es menos frecuente y se da principalmente a través de mensajes y memes, Diego considera que la amistad se sostiene en la constancia emocional. “Está chido saber que tienes a alguien por si tienes algún problema o algo se te atora”, señala.

Confianza, acompañamiento y amistades que resisten el paso del tiempo