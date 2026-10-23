Amplían a seis meses el periodo de verificación vehicular en Saltillo

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    Amplían a seis meses el periodo de verificación vehicular en Saltillo
    El municipio mantiene habilitados tres módulos de verificación vehicular en distintos puntos de la ciudad. CORTESÍA

El municipio busca incentivar el trámite ante el bajo cumplimiento de los automovilistas, que apenas alcanza el 2.3 por ciento; proyectan una semana gratuita antes de que termine el año

El periodo para realizar la verificación vehicular en Saltillo se extenderá a seis meses, con el objetivo de elevar los índices de cumplimiento entre los automovilistas, informó el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés.

El funcionario municipal señaló que, además de esta ampliación, se tiene proyectado ofrecer una semana de verificación gratuita antes de que termine el 2026, como un incentivo para que más conductores acudan a los módulos.

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APENAS EL 2.3% HA CUMPLIDO

El panorama actual es crítico. De las 435 mil unidades inscritas ante la Administración Fiscal General, solo 10 mil han realizado el trámite, lo que representa apenas el 2.3 por ciento del padrón total. El rezago se concentra principalmente en los vehículos particulares.

En contraste, el transporte público registra un avance del 90 por ciento, ya que este sector tiene la obligación de verificar dos veces al año.

Para atender a la ciudadanía, el municipio mantiene operando tres módulos distribuidos en la ciudad: el primero en la Plaza del Compositor, en el cruce de Miguel Hidalgo y Querétaro (República Oriente); el segundo en la lateral del bulevar Antonio Cárdenas, esquina con Arboledas (Chapultepec); y el tercero en la calle Juan Navarro, a la altura del Parque Hundido (Fundadores).

$!La extensión del periodo a seis meses busca que más vehículos particulares cumplan con la revisión de emisiones contaminantes.
La extensión del periodo a seis meses busca que más vehículos particulares cumplan con la revisión de emisiones contaminantes. CORTESÍA

Los puntos de atención operan de lunes a viernes de 08:00 a 15:00 horas y los sábados de 08:00 a 13:00 horas. Las tarifas van de los 110 pesos para motocicletas hasta los 142 pesos para automóviles particulares.

Olache Valdés subrayó que, más allá de las sanciones, verificar es una medida de cuidado ambiental. “Verificar su vehículo es una de las acciones a través de la cual podemos poner nuestro granito de arena en beneficio del entorno en el que vivimos”, afirmó.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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