Amplían trabajos de bacheo y limpieza en colonias de Saltillo; Javier Díaz supervisa acciones

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Saltillo
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    Amplían trabajos de bacheo y limpieza en colonias de Saltillo; Javier Díaz supervisa acciones
    El alcalde supervisó labores de bacheo en la colonia El Toreo, específicamente en el bulevar Acueducto y la calle Arcángel. CORTESÍA

El Ayuntamiento incrementó el número de cuadrillas para ampliar la cobertura de los trabajos en la ciudad

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó este viernes los trabajos de bacheo, limpieza y embellecimiento urbano que se realizan a través del programa “Aquí Andamos”, el cual fue fortalecido con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para ampliar su cobertura en la ciudad.

El edil señaló que el objetivo de estas acciones es mejorar la infraestructura y la imagen urbana en todos los sectores de Saltillo, por lo que se incrementó el número de cuadrillas para atender las necesidades de la población.

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“Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien es un aliado de Saltillo, fortalecimos este programa ‘Aquí Andamos’ y ahora contamos con más cuadrillas para poder llegar a todos los sectores de la ciudad”, comentó.

Como parte de la supervisión, Díaz González visitó la colonia El Toreo, donde constató los trabajos de bacheo realizados sobre el bulevar Acueducto, en su cruce con la calle Arcángel.

$!Las cuadrillas municipales trabajan en diferentes puntos de Saltillo para atender los reportes de la ciudadanía.
Las cuadrillas municipales trabajan en diferentes puntos de Saltillo para atender los reportes de la ciudadanía. CORTESÍA

En el lugar, informó que las cuadrillas municipales mantienen labores en distintos puntos de la ciudad, con atención a los reportes ciudadanos tanto en vialidades principales como al interior de las colonias.

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Durante el recorrido, el alcalde también dialogó con vecinas y vecinos del sector, quienes le expusieron algunas inquietudes y necesidades relacionadas con su entorno.

Ante las solicitudes, Díaz González se comprometió a dar seguimiento y atender las peticiones planteadas por los habitantes, como parte de las acciones municipales para mejorar las condiciones de los espacios públicos y las vialidades.

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Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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