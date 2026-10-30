Amplían trabajos de bacheo y limpieza en colonias de Saltillo; Javier Díaz supervisa acciones

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, supervisó este viernes los trabajos de bacheo, limpieza y embellecimiento urbano que se realizan a través del programa “Aquí Andamos”, el cual fue fortalecido con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para ampliar su cobertura en la ciudad. El edil señaló que el objetivo de estas acciones es mejorar la infraestructura y la imagen urbana en todos los sectores de Saltillo, por lo que se incrementó el número de cuadrillas para atender las necesidades de la población.

“Con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien es un aliado de Saltillo, fortalecimos este programa ‘Aquí Andamos’ y ahora contamos con más cuadrillas para poder llegar a todos los sectores de la ciudad”, comentó. Como parte de la supervisión, Díaz González visitó la colonia El Toreo, donde constató los trabajos de bacheo realizados sobre el bulevar Acueducto, en su cruce con la calle Arcángel.

En el lugar, informó que las cuadrillas municipales mantienen labores en distintos puntos de la ciudad, con atención a los reportes ciudadanos tanto en vialidades principales como al interior de las colonias.

Durante el recorrido, el alcalde también dialogó con vecinas y vecinos del sector, quienes le expusieron algunas inquietudes y necesidades relacionadas con su entorno. Ante las solicitudes, Díaz González se comprometió a dar seguimiento y atender las peticiones planteadas por los habitantes, como parte de las acciones municipales para mejorar las condiciones de los espacios públicos y las vialidades.