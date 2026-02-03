Analiza Municipio nombrar calle de Saltillo en honor a Pedro Torres
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Organizaciones
El Alcalde comentó que el reconocimiento se analizaría en Cabildo, luego del fallecimiento del productor saltillense
El Ayuntamiento de Saltillo analiza la posibilidad de nombrar una calle de la ciudad en honor al productor saltillense Pedro Torres Castilla, como una forma de reconocer su trayectoria y el legado que dejó en el ámbito artístico y cultural a nivel nacional e internacional.
La propuesta fue comentada por el alcalde Javier Díaz González, quien señaló que el tema podría trabajarse en el Cabildo municipal como un reconocimiento póstumo. “Hay que reconocer el legado que deja Pedro Torres a nuestra comunidad”, expresó.
TE PUEDE INTERESAR: Pedro Torres Castilla: una vida dedicada a mirar y crear
El edil destacó que la relevancia del productor va más allá de su origen saltillense, al considerar el impacto que tuvo su trabajo en la industria del entretenimiento. “No solamente puso el nombre de Saltillo a nivel internacional en el tema artístico, en el tema cultural, sino que también fue una persona que generó nuevos paradigmas en todo ese ámbito”, afirmó.
Además, recordó que Torres colaboró con figuras de alto perfil en la televisión, lo que contribuyó a posicionarlo como una referencia dentro del medio. “Trabajó con los grandes artistas de la época, con grandes marcas de productos en programas de televisión”, añadió.
Pedro Torres, originario de Saltillo, falleció recientemente a los 72 años. Su carrera lo colocó como uno de los productores más influyentes de la televisión mexicana, con proyectos que alcanzaron proyección internacional y marcaron época en distintos formatos televisivos.
TE PUEDE INTERESAR: Pedro Torres y su primer homenaje (y presea) en Saltillo
En diciembre de 2025, el Ayuntamiento de Saltillo le otorgó la Presea Manuel Acuña, uno de los máximos reconocimientos que concede el municipio, por su aportación a la cultura y por llevar el nombre de la ciudad más allá de las fronteras del país. Ese reconocimiento se convirtió en uno de los últimos homenajes públicos en vida a su trayectoria.
El Alcalde reiteró que el planteamiento de nombrar una calle con su nombre busca mantener viva su memoria en el espacio público. “Fue un gran saltillense que salió a otras fronteras y puso el nombre muy en alto de nuestra capital”, concluyó.