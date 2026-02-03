Analiza Municipio nombrar calle de Saltillo en honor a Pedro Torres

El Ayuntamiento de Saltillo analiza la posibilidad de nombrar una calle de la ciudad en honor al productor saltillense Pedro Torres Castilla, como una forma de reconocer su trayectoria y el legado que dejó en el ámbito artístico y cultural a nivel nacional e internacional.

La propuesta fue comentada por el alcalde Javier Díaz González, quien señaló que el tema podría trabajarse en el Cabildo municipal como un reconocimiento póstumo. “Hay que reconocer el legado que deja Pedro Torres a nuestra comunidad”, expresó.

El edil destacó que la relevancia del productor va más allá de su origen saltillense, al considerar el impacto que tuvo su trabajo en la industria del entretenimiento. “No solamente puso el nombre de Saltillo a nivel internacional en el tema artístico, en el tema cultural, sino que también fue una persona que generó nuevos paradigmas en todo ese ámbito”, afirmó.