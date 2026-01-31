Pedro Torres y su primer homenaje (y presea) en Saltillo

El pasado viernes en la madrugada trascendió el gran pionero de los videos musicales en formato de cine y los reality shows en México, Pedro Torres Castilla, al fallecer a los 72 años de edad.

Acreedor de varios reconocimientos a lo largo de su prolífica trayectoria, el creador fue depositario de la Presea Manuel Acuña 2025 por parte del Ayuntamiento de su natal Saltillo por su indudable aporte a la cultura pop de nuestro país en los últimos 40 años, en un homenaje que por su delicado estado de salud se llevó a cabo en la Ciudad de México donde residió hasta su último aliento pero que no fue el primero ya que este se le entregó en la ciudad que lo vio nacer a finales de julio del 2009 en el marco del aniversario 432 de la fundación de la capital del estado de Coahuila por haber sobresalido en obras o servicios prestados a la comunidad.

Este honor fue acompañado por un homenaje que inició con un concierto de Emmanuel y su hijo Alexander Acha como parte de la apertura del Festival Viva Saltillo 2009 y en cuyo marco también se inauguró la avenida que lleva su nombre, Pedro Torres Castilla, ubicada en la colonia Centro Metropolitano, cerca de las de Carmen Salinas (quien estuvo presente en el acto como parte del elenco de la segunda temporada de su serie “Mujeres asesinas” ya que se encontraba en plena etapa de promoción de la misma); Armando Fuentes Aguirre y Carlos Abedrop, entre otros más.

El festejo incluyó una comida en una residencia al norte de la ciudad donde se dieron cita, además de Carmen Salinas, otras primeras actrices que participaron en esa segunda temporada de “Mujeres asesinas” como Patricia Reyes Spíndola; Lorena Velázquez; Blanca Sánchez; Cecilia Gabriela; Alejandro Ávila y una de las más jóvenes, hoy estrella hollywoodense, Eiza González, acompañada de su madre, Glenda Reyna, así como familiares y amigos del productor, quien comentó que su oficio lo aprendió en su tierra, “ ... en aquel cuarto de revelado de la calle de Allende. Siempre me ha dado por decir que nací ahí, en un laboratorio fotográfico”. QEPD.

