Analizan adelantar el Festival Internacional de las Artes de Saltillo para alinearlo con la Ola Mundialista

El Festival Internacional de las Artes (FINA), uno de los eventos culturales más relevantes de Saltillo y que cada año se organiza en el marco del aniversario de la ciudad, podría adelantarse en su calendario para alinearse con la agenda turística que se desarrollará durante el evento de fútbol más importante a nivel mundial. Por lo general, las fechas en las que el FINA se lleva a cabo, van del 13 al 25 de julio.

Así lo dio a conocer el alcalde Javier Díaz González, al explicar que, ante el flujo de visitantes nacionales y extranjeros que se prevé en la región noreste del país, el municipio ya ajusta su programación de eventos de alto impacto.

“Ustedes saben que el Festival Internacional de las Artes va enfocado hacia el aniversario de Saltillo, pero en esta ocasión vamos a buscar adelantarlo para que sea todo enfocado hacia el Mundial de fútbol”, dijo.

Comentó que esta decisión forma parte de una estrategia más amplia de coordinación regional, en la que Saltillo busca complementar la oferta turística de Monterrey durante los meses en que se desarrollará el torneo, particularmente en junio y julio.

“La zona metropolitana de Monterrey tiene alrededor de poco más de 12 mil habitaciones, más las 4 mil que tiene Saltillo, y de alguna u otra forma se van a complementar para toda la gente, tanto extranjera como nacional, que va a venir en esas fechas”, aseguró.

Díaz González indicó que, además del FINA, Saltillo ya comenzó a activar otros frentes de promoción cultural, gastronómica y turística, como el relanzamiento de la ruta Vinos y Dinos, la oferta gastronómica local y eventos consolidados como el Rodeo Saltillo.

Como parte de estas acciones, el municipio tendrá presencia en eventos previos al torneo, como el juego de leyendas de fútbol que se realizará este fin de semana en Monterrey, donde Saltillo contará con un stand de promoción.

“Vamos a tener un stand relacionado con la parte paleontológica, con el Museo del Desierto, y la parte de vinos con diferentes casas vitivinícolas de la región sureste de Coahuila”, detalló.

El alcalde añadió que la estrategia contempla una coordinación estrecha con operadores turísticos para ofrecer una agenda integrada que permita a los visitantes extender su estancia en la región.