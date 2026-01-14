Saltillo: propone experto alemán geoparque en el Cañón de San Lorenzo

Alonso Flores Ramírez
La categoría puede ser un freno ante presiones inmobiliarias, expuso el geólogo alemán

Saltillo
/ 14 enero 2026
El geólogo alemán Stefan Kramer propuso que se cree un geoparque en el Cañón de San Lorenzo, en Saltillo.

Kramer explicó que un geoparque es un conjunto de geositios que cuentan la historia geológica de una región y, a diferencia de los parques nacionales, no es un territorio contiguo.

“Las características geológicas del Cañón de San Lorenzo, la Sierra de Zapalinamé y su área más amplia ofrecen buenas condiciones para pensar en un concepto de geoparque más allá de las categorías de protección existentes”, expuso el científico.

$!El planteamiento sugiere un desarrollo gradual del geoparque, priorizando la consolidación de proyectos educativos y de divulgación antes de avanzar hacia una figura de reconocimiento internacional.
El experto realizó la propuesta en el marco de su informe final, luego de haber colaborado el año pasado como parte del Senior Experts Service (SES) en el mencionado espacio verde.

Resaltó que un enfoque en geoparque podría aumentar la visibilidad internacional, fortalecer la educación y la investigación medioambiental, así como promover la creación sostenible de valor regional. Apuntó que no sería una categoría que sustituya a la de área natural protegida, sino un complemento a la misma.

Expuso también que la categoría de geoparque puede ayudar al Cañón a conseguir financiamiento, apoyos de fundaciones y cooperaciones a nivel internacional.

Además, expuso que en México ya existen otros dos geoparques: la Comarca Minera de Hidalgo y la Mixteca Alta de Oaxaca.

Asimismo, resaltó que la categoría de geoparque puede dificultar políticamente el desmembramiento del Cañón ante invasiones inmobiliarias, así como fortalecer las estrategias educativas y de divulgación científica.

Kramer también advirtió que un geoparque se asocia a una mayor presión turística, requisitos adicionales de gestión, supervisión y gobernanza, así como “al riesgo de que la etiqueta sea comercializada en lugar de apoyada en términos de contenido”.

$!Especialistas advierten que la figura de geoparque puede fortalecer la educación ambiental y la investigación, aunque también implica mayores retos de gestión y presión turística.
Dada la capacidad de personal actualmente limitada del CSL, se recomienda un enfoque paso a paso: en primer lugar, consolidar las ofertas educativas y de interpretación existentes; ampliar las estructuras de colaboración con municipios e instituciones, y solo a medio plazo, examinar si la base institucional es suficiente para un geoparque en el sentido más estricto.

En ese sentido, señaló que la categoría de geoparque puede derivar en presiones al suelo, basura y, en general, un perjuicio al parque si no se gestiona adecuadamente el arribo de visitantes.

