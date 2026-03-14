Antiguo Hospital del Niño en Saltillo será transformado en centro comunitario de atención emocional

Las instalaciones del antiguo Hospital del Niño en Saltillo serán reconvertidas en un espacio dedicado a fortalecer el bienestar emocional de la comunidad, con servicios accesibles y programas orientados a la prevención.

El proyecto contempla crear un centro donde las personas puedan recibir apoyo antes de que los problemas se conviertan en crisis, mediante atención cercana y acompañamiento profesional, explicó Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila.

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Entre los servicios que se ofrecerán destacan orientación psicológica gratuita y consulta médica, así como atención especializada en psiquiatría, nutrición y farmacia.

También se incluirán herramientas de telemedicina, medicina preventiva y atención en situaciones de crisis, además de acompañamiento emocional para quienes lo requieran.

APOYO INTEGRAL PARA PACIENTES Y FAMILIAS

El nuevo espacio también contará con grupos de apoyo dirigidos a pacientes y sus familias, así como programas orientados a la reinserción social de personas que enfrentan problemas de salud mental.

De manera complementaria, se desarrollarán actividades educativas, culturales y deportivas, pensadas como parte del proceso de bienestar y recuperación.

Asimismo, se impartirán talleres y capacitaciones para padres, familiares y cuidadores, con el objetivo de fortalecer las redes de apoyo y fomentar una mayor comprensión sobre los retos emocionales.

VINCULACIÓN CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS

El centro funcionará además como un punto de enlace con hospitales, servicios especializados y programas estatales, para canalizar a los usuarios cuando requieran atención más específica.

Este modelo busca transformar la forma en que se atiende la salud mental, pasando de un sistema que actúa solo ante emergencias a uno enfocado en prevenir, acompañar y fortalecer el bienestar de la comunidad.