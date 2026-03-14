Antiguo Hospital del Niño en Saltillo será transformado en centro comunitario de atención emocional

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Saltillo
/ 14 marzo 2026
    Antiguo Hospital del Niño en Saltillo será transformado en centro comunitario de atención emocional
    Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila. CORTESÍA

El proyecto brindará orientación psicológica gratuita, servicios médicos, acompañamiento en crisis y programas sociales para familias, con un enfoque preventivo y cercano a la población

Las instalaciones del antiguo Hospital del Niño en Saltillo serán reconvertidas en un espacio dedicado a fortalecer el bienestar emocional de la comunidad, con servicios accesibles y programas orientados a la prevención.

El proyecto contempla crear un centro donde las personas puedan recibir apoyo antes de que los problemas se conviertan en crisis, mediante atención cercana y acompañamiento profesional, explicó Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila.

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Entre los servicios que se ofrecerán destacan orientación psicológica gratuita y consulta médica, así como atención especializada en psiquiatría, nutrición y farmacia.

También se incluirán herramientas de telemedicina, medicina preventiva y atención en situaciones de crisis, además de acompañamiento emocional para quienes lo requieran.

APOYO INTEGRAL PARA PACIENTES Y FAMILIAS

El nuevo espacio también contará con grupos de apoyo dirigidos a pacientes y sus familias, así como programas orientados a la reinserción social de personas que enfrentan problemas de salud mental.

De manera complementaria, se desarrollarán actividades educativas, culturales y deportivas, pensadas como parte del proceso de bienestar y recuperación.

Asimismo, se impartirán talleres y capacitaciones para padres, familiares y cuidadores, con el objetivo de fortalecer las redes de apoyo y fomentar una mayor comprensión sobre los retos emocionales.

VINCULACIÓN CON SERVICIOS ESPECIALIZADOS

El centro funcionará además como un punto de enlace con hospitales, servicios especializados y programas estatales, para canalizar a los usuarios cuando requieran atención más específica.

Este modelo busca transformar la forma en que se atiende la salud mental, pasando de un sistema que actúa solo ante emergencias a uno enfocado en prevenir, acompañar y fortalecer el bienestar de la comunidad.

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