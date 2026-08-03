Anuncia Gobierno Municipal de Saltillo la Feria del Emprendedor ‘Regreso a Clases’

El evento busca ofrecer a la ciudadanía una alternativa accesible para adquirir los artículos necesarios ante el inicio del ciclo escolar, al mismo tiempo que brinda un escaparate a los emprendedores locales para posicionar sus marcas y productos.

Con el objetivo de apoyar la economía familiar e impulsar el comercio local, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, anunció la realización de la Feria del Emprendedor en su edición “Regreso a Clases”.

La jornada comercial se llevará a cabo a mediados de este mes en el corazón de la ciudad, el 15 de agosto en un horario de 9:00 horas a 17:00 horas, en la explanada de la Presidencia Municipal de Saltillo, ubicada en la Avenida Presidente Cárdenas, entre Purcell y Obregón, Zona Centro.

La Dirección de Fomento Económico informó que la convocatoria continúa abierta para aquellos comerciantes y creativos que vendan artículos o servicios relacionados con la temporada escolar y deseen formar parte de la exposición.

Las y los interesados deben enviar un correo electrónico a foeconomicoslw@gmail.com con la información nombre completo del titular, fotografías de los productos que ofrecen y número telefónico de contacto.

Finalmente, las autoridades municipales extendieron una cordial invitación tanto a la comunidad de emprendedores para registrarse y dar a conocer sus proyectos, como a las familias saltillenses para asistir, realizar sus compras de temporada y apoyar el consumo local.