Anuncia Gobierno Municipal de Saltillo la Feria del Emprendedor ‘Regreso a Clases’

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Saltillo
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    Anuncia Gobierno Municipal de Saltillo la Feria del Emprendedor ‘Regreso a Clases’
    La Dirección de Fomento Económico mantiene abiertas las inscripciones para emprendedores con productos del ramo escolar. UNPLASH

La feria se realizará el próximo 15 de agosto

Con el objetivo de apoyar la economía familiar e impulsar el comercio local, el Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, anunció la realización de la Feria del Emprendedor en su edición “Regreso a Clases”.

El evento busca ofrecer a la ciudadanía una alternativa accesible para adquirir los artículos necesarios ante el inicio del ciclo escolar, al mismo tiempo que brinda un escaparate a los emprendedores locales para posicionar sus marcas y productos.

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La jornada comercial se llevará a cabo a mediados de este mes en el corazón de la ciudad, el 15 de agosto en un horario de 9:00 horas a 17:00 horas, en la explanada de la Presidencia Municipal de Saltillo, ubicada en la Avenida Presidente Cárdenas, entre Purcell y Obregón, Zona Centro.

La Dirección de Fomento Económico informó que la convocatoria continúa abierta para aquellos comerciantes y creativos que vendan artículos o servicios relacionados con la temporada escolar y deseen formar parte de la exposición.

Las y los interesados deben enviar un correo electrónico a foeconomicoslw@gmail.com con la información nombre completo del titular, fotografías de los productos que ofrecen y número telefónico de contacto.

Finalmente, las autoridades municipales extendieron una cordial invitación tanto a la comunidad de emprendedores para registrarse y dar a conocer sus proyectos, como a las familias saltillenses para asistir, realizar sus compras de temporada y apoyar el consumo local.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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