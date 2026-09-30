Lanzará TecNM Saltillo proyecto espacial a la estratosfera

La titular de la institución detalló que el proyecto ha sido liderado durante cerca de un año por la jefatura del Departamento de Sistemas, a cargo del ingeniero Luis Javier Mona y un equipo de docentes y estudiantes del capítulo estudiantil. El evento se llevará a cabo a mediodía en las instalaciones del estadio del propio tecnológico.

El Tecnológico Nacional de México, Campus Saltillo , (TecNM-Saltillo) alista el lanzamiento de un proyecto aeroespacial hacia la estratosfera este próximo 6 de noviembre, el cual se convertirá en un hito al ser la primera iniciativa de esta índole que se efectúa en el sistema de tecnológicos a nivel nacional, anunció la directora del plantel, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz.

Sobre la relevancia del proyecto, Sánchez Ruiz destacó que el objetivo fundamental es brindar a los alumnos la preparación técnica necesaria en tecnologías de vanguardia para afrontar los retos que demanda el sector industrial.

“Es bien importante que nuestros muchachos estén preparados para las demandas que vienen en las empresas en lo que es inteligencia artificial o toda esta parte técnica; la intención es generarles la posibilidad de que apliquen los conocimientos de un aula en un proyecto real”, enfatizó la directora.

ALTA DEMANDA Y FESTEJOS

En cuanto al desarrollo del presente ciclo escolar agosto-diciembre, la directora informó que se tuvo un periodo de alta demanda al recibir alrededor de mil 500 estudiantes de nuevo ingreso, habiéndose entregado cerca de 2 mil 500 fichas para el examen de admisión.

Añadió que la convocatoria para el semestre enero-junio permanecerá abierta hasta el 9 de octubre. Asimismo, destacó que estos logros se enmarcan en las celebraciones por el 75.° aniversario del ITS, que incluirán una carrera conmemorativa el 18 de octubre y la presencia de la institución en la Ruta Recreativa este domingo 4 de octubre.

ATENCIÓN ESTUDIANTIL

Por otra parte, la funcionaria resaltó la realización de la tercera edición de la macrobrigada de servicios en coordinación con la Juventud Coahuilense (Icojuve), el Gobierno del Estado y el municipio de Saltillo, iniciativa que beneficia directamente a los más de 7 mil 200 alumnos matriculados.

“Es una oportunidad muy grande que nuestros estudiantes no tengan que ir a las instituciones o dependencias y no pierdan clases. A través del DIF nos apoyan con estudios de audiometría y optometría; fuimos el primer tecnológico que entregó lentes gratuitos a alumnos y docentes, además de brindar atención psicológica y médica”, señaló.