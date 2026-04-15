Anuncian marcha del orgullo en Saltillo y eventos para recaudar fondos

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Saltillo
/ 15 abril 2026
    Anuncian marcha del orgullo en Saltillo y eventos para recaudar fondos
    Este año, la marcha se llevará a cabo bajo el lema “Creciendo libres, amando con orgullo”, en continuidad con las ediciones anteriores. HÉCTOR GARCÍA

Se realizarán actividades como un Jam de Poesía Queer y la fiesta Pride Voltage, además de otros eventos culturales y de recaudación rumbo al festival

El colectivo Orgullo y Dignidad Saltillo dio a conocer, a través de sus redes, la fecha para la edición 2026 de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la capital de Coahuila y promovió un evento para la recaudación de recursos.

De acuerdo con la organización, este año la temática elegida para la marcha será bajo el lema “Creciendo libres, amando con orgullo”, en lo que representa la quinta edición organizada por el colectivo y la continuidad de los 17 años de la marcha del orgullo en Saltillo.

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La edición de este año se realizará el próximo 13 de junio, partiendo de la avenida Universidad y el bulevar Venustiano Carranza, para llegar, estimadamente, a la Plaza de Armas en el Centro Histórico de la ciudad.

El colectivo Orgullo y Dignidad, que organiza esta marcha, está integrado a su vez por diversas organizaciones en Saltillo, como Jóvenes Prevenidos, Espacio Diversidad, Red Arcoíris en Resistencia, Saltillo Gaymer, Ruta Diversa, Vaqueros Coahuila, Next Drag Superstar, Arteaga Resiste con Orgullo, Mercadito Pride y Hombres XX.

Todos estos colectivos, a su vez, realizarán diversas actividades en lo que será el Festival con Orgullo, y todos los detalles de lo que contendrá la cartelera se darán a conocer el siguiente mes.

Sin embargo, previo al mes del orgullo, las organizaciones ya se encuentran realizando actividades, colectas de fondos para la organización del festival y convocatorias rumbo a la marcha.

Entre ellas está el Jam de Poesía Queer, que se llevará a cabo este 16 de abril en punto de las 20:00 horas en el bar Malasaña, en el Centro de la ciudad, con un cover de 50 pesos, así como la fiesta Pride Voltage, a realizarse en el bar Éter el próximo 17 de abril, también a partir de las 20:00 horas.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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