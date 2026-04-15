Anuncian marcha del orgullo en Saltillo y eventos para recaudar fondos

De acuerdo con la organización, este año la temática elegida para la marcha será bajo el lema “Creciendo libres, amando con orgullo”, en lo que representa la quinta edición organizada por el colectivo y la continuidad de los 17 años de la marcha del orgullo en Saltillo.

El colectivo Orgullo y Dignidad Saltillo dio a conocer, a través de sus redes, la fecha para la edición 2026 de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQA+ en la capital de Coahuila y promovió un evento para la recaudación de recursos.

La edición de este año se realizará el próximo 13 de junio, partiendo de la avenida Universidad y el bulevar Venustiano Carranza, para llegar, estimadamente, a la Plaza de Armas en el Centro Histórico de la ciudad.

El colectivo Orgullo y Dignidad, que organiza esta marcha, está integrado a su vez por diversas organizaciones en Saltillo, como Jóvenes Prevenidos, Espacio Diversidad, Red Arcoíris en Resistencia, Saltillo Gaymer, Ruta Diversa, Vaqueros Coahuila, Next Drag Superstar, Arteaga Resiste con Orgullo, Mercadito Pride y Hombres XX.

Todos estos colectivos, a su vez, realizarán diversas actividades en lo que será el Festival con Orgullo, y todos los detalles de lo que contendrá la cartelera se darán a conocer el siguiente mes.

Sin embargo, previo al mes del orgullo, las organizaciones ya se encuentran realizando actividades, colectas de fondos para la organización del festival y convocatorias rumbo a la marcha.

Entre ellas está el Jam de Poesía Queer, que se llevará a cabo este 16 de abril en punto de las 20:00 horas en el bar Malasaña, en el Centro de la ciudad, con un cover de 50 pesos, así como la fiesta Pride Voltage, a realizarse en el bar Éter el próximo 17 de abril, también a partir de las 20:00 horas.