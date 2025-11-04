Aparatoso accidente en la carretera Saltillo-Monterrey deja una mujer lesionada

Saltillo
/ 4 noviembre 2025
    Aparatoso accidente en la carretera Saltillo-Monterrey deja una mujer lesionada

El accidenté involucró a dos tractocamiones y a dos vehículos

Un fuerte accidente múltiple se registró en el kilómetro 31+200 de la carretera libre Monterrey–Saltillo, en los carriles con dirección a la capital coahuilense, frente al restaurante El Pariente.

El percance involucró a dos tractocamiones y dos vehículos particulares, dejando como saldo una mujer lesionada. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se originó tras una colisión entre dos tractocamiones tipo T6, uno con caja plana y otro con remolque de caja seca, los cuales impactaron a los vehículos más pequeños, entre ellos un Nissan Tsuru blanco y una camioneta tipo van.

El Tsuru resultó con severos daños, al quedar prensado entre las dos unidades pesadas. Personal de emergencia acudió rápidamente al lugar para brindar auxilio a los involucrados. Una mujer que viajaba en uno de los vehículos fue atendida por paramédicos en el interior de una ambulancia, donde se le realizaron las primeras valoraciones médicas, sin embargo afortunadamente no sufrió lesiones de consideración.

Autoridades y cuerpos de rescate realizaron las labores de atención, para posteriormente liberar la vialidad remolcando las unidades mediante unas grúas.

