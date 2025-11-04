Vinculan a delincuente por múltiples delitos, en Saltillo

Auto de vinculación a proceso fue lo que dictó un juez en contra de Ernesto Damián N., señalado como probable responsable de los delitos de robo con violencia en grado de tentativa, robo simple, lesiones, allanamiento de morada y daños a la propiedad.

El juez otorgó un plazo de dos meses para que la Fiscalía General del Estado (FGE) concluya la carpeta de investigación. Asimismo, se buscará realizar la audiencia de juicio oral el próximo 5 de diciembre del año en curso, con el fin de que se dicte sentencia.

De acuerdo con las autoridades, el día del atraco Ernesto se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas. Mientras caminaba por la calle Prolongación Francisco de Urdiñola, a la altura del fraccionamiento Los Arcos, amagó a la joven Alejandra N., a quien presuntamente sujetó del brazo para despojarla de un teléfono celular, tras lo cual huyó del lugar.

Al llegar a la calle Coral, y al verse “acorralado” por la policía, ingresó a una vivienda ajena, de donde sustrajo una cámara de video. Durante su huida, sufrió una caída desde la segunda planta de la casa, cayendo sobre el cofre de un vehículo estacionado, al cual causó daños. A pesar de ello, logró levantarse y continuar con la fuga; en su trayecto también rompió el cristal de otro automóvil, un Volkswagen Sedán, del cual sustrajo un estéreo.

La persecución se extendió hasta las calles Gregorio Morales y Antonio Cárdenas, en la colonia Lucio Blanco, donde sorprendió a un peatón, Rogelio G., a quien, sin motivo aparente, lesionó con un cuchillo a la altura del cuello. El sujeto continuó huyendo por la calle Juan Berlanga, en la misma colonia, donde allanó otra vivienda y hirió en el hombro derecho al propietario.

Posteriormente, subió a la azotea y se introdujo en un tercer domicilio, donde tomó como rehén a la dueña. Finalmente, fue sometido por elementos de la Policía Municipal, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público. Tras analizar la situación, el juez determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva, sin otorgar ningún beneficio.