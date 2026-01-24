Aparatoso accidente entre tráileres en La Carbonera deja solo daños materiales

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 24 enero 2026
    Aparatoso accidente entre tráileres en La Carbonera deja solo daños materiales
    Los dos tractocamiones involucrados en el choque por alcance terminaron envueltos en llamas tras el accidente registrado durante la madrugada de este sábado. FOTO: CORTESÍA

Un choque por alcance entre dos tractocamiones provocó el incendio de ambas unidades en el tramo La Carbonera–Puerto México

Durante la madrugada de este sábado se registró un accidente vial en el tramo La Carbonera–Puerto México, alrededor de las 2:50 horas, a la altura del kilómetro 205+800, en los carriles con dirección a Saltillo.

Se trató de un choque por alcance entre dos tractocamiones, lo que posteriormente provocó el incendio de ambas unidades; por fortuna, a pesar del impacto y del fuego, no se reportaron personas lesionadas.

TE PUEDE INTERESAR: A un año de su desaparición, siguen buscando a joven predicador monclovense

El vehículo señalado como responsable es un tractocamión marca Kenworth, submarca Kenmex, del estado de San Luis Potosí, perteneciente a la razón social CPCL, conducido por José Ramón “N”, de 48 años de edad.

$!Personal de Capufe acudió al kilómetro 205+800 para sofocar el incendio y apoyar en las labores de seguridad vial.
Personal de Capufe acudió al kilómetro 205+800 para sofocar el incendio y apoyar en las labores de seguridad vial. FOTO: CORTESÍA

Este impactó por alcance a un vehículo marca Freightliner, con placas del estado de San Luis Potosí, propiedad de la empresa Monro, conducido por Mario “N”, de 47 años.

De acuerdo con lo señalado por el operador del primer vehículo, no logró frenar a tiempo, lo que ocasionó el impacto contra la segunda unidad.

Tras la colisión, ambos tractocamiones se incendiaron, acudiendo personal de Capufe para controlar la situación, mientras que las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias en el lugar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad
incendios

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las dos principales de Coahuila está ubicada entre las líderes de mayor crecimiento vehicular.

Sin freno reinado del auto: Saltillo y Torreón, en top 6 de crecimiento en vehículos por cada 100 mil habitantes
Las instalaciones de AHMSA continúan sin un proceso de venta legalmente aprobado.

Subasta de AHMSA sigue sin aval del juzgado federal
Destacan que han documentado casos de tortura en centros de detención, anexos e incluso como herramienta de represión en protestas.

Visita de la ONU reaviva denuncias: tortura en detenciones, anexos y protestas, advierten
true

Cruda nacional: Pagan mexicanos la borrachera de poder de AMLO y la 4T
true

CFE: Tarifas eléctricas, ¿es inminente un alza?
A partir de finales de octubre, el aeropuerto de Saltillo reanudó sus operaciones de vuelos comerciales.

Busca Aeropuerto de Saltillo crecer 10 veces su atención a pasajeros en dos años
El gobernador Manolo Jiménez destacó los resultados obtenidos por las tres ciudades de la entidad.

Destaca Coahuila con tres ciudades en el top 10 de seguridad
Personas protestan contra la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) frente al Ayuntamiento de San Antonio, Texas.

San Antonio, la ciudad con mayor población hispana de Texas, en tensión por presencia de agentes del ICE