Aparatoso accidente entre tráileres en La Carbonera deja solo daños materiales
Un choque por alcance entre dos tractocamiones provocó el incendio de ambas unidades en el tramo La Carbonera–Puerto México
Durante la madrugada de este sábado se registró un accidente vial en el tramo La Carbonera–Puerto México, alrededor de las 2:50 horas, a la altura del kilómetro 205+800, en los carriles con dirección a Saltillo.
Se trató de un choque por alcance entre dos tractocamiones, lo que posteriormente provocó el incendio de ambas unidades; por fortuna, a pesar del impacto y del fuego, no se reportaron personas lesionadas.
El vehículo señalado como responsable es un tractocamión marca Kenworth, submarca Kenmex, del estado de San Luis Potosí, perteneciente a la razón social CPCL, conducido por José Ramón “N”, de 48 años de edad.
Este impactó por alcance a un vehículo marca Freightliner, con placas del estado de San Luis Potosí, propiedad de la empresa Monro, conducido por Mario “N”, de 47 años.
De acuerdo con lo señalado por el operador del primer vehículo, no logró frenar a tiempo, lo que ocasionó el impacto contra la segunda unidad.
Tras la colisión, ambos tractocamiones se incendiaron, acudiendo personal de Capufe para controlar la situación, mientras que las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias en el lugar.