Aparatoso accidente entre tráileres en La Carbonera deja solo daños materiales

Durante la madrugada de este sábado se registró un accidente vial en el tramo La Carbonera–Puerto México, alrededor de las 2:50 horas, a la altura del kilómetro 205+800, en los carriles con dirección a Saltillo.

Se trató de un choque por alcance entre dos tractocamiones, lo que posteriormente provocó el incendio de ambas unidades; por fortuna, a pesar del impacto y del fuego, no se reportaron personas lesionadas.

El vehículo señalado como responsable es un tractocamión marca Kenworth, submarca Kenmex, del estado de San Luis Potosí, perteneciente a la razón social CPCL, conducido por José Ramón “N”, de 48 años de edad.