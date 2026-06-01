Saltillo: omite el alto y provoca choque múltiple en la Bellavista; conductor es detenido

Un accidente vial se registró la mañana de este lunes en el cruce de las calles Carlos Fuero y Francisco Javier Mina, en la colonia Bellavista, donde participaron tres vehículos, uno de ellos estacionado, en Saltillo.

Conforme a la información proporcionada por las autoridades municipales que tomaron conocimiento del percance, un vehículo Volkswagen Gol, conducido por Ángel de Jesús ¨N¨, de 26 años de edad, circulaba sobre la calle Carlos Fuero con dirección hacia Heroico Colegio Militar. Sin embargo, el conductor no realizó el alto correspondiente al llegar al cruce mencionado.