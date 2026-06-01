Saltillo: omite el alto y provoca choque múltiple en la Bellavista; conductor es detenido
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Tras el impacto inicial, uno de los vehículos involucrados salió proyectado y terminó chocando contra una camioneta que se encontraba estacionada
Un accidente vial se registró la mañana de este lunes en el cruce de las calles Carlos Fuero y Francisco Javier Mina, en la colonia Bellavista, donde participaron tres vehículos, uno de ellos estacionado, en Saltillo.
Conforme a la información proporcionada por las autoridades municipales que tomaron conocimiento del percance, un vehículo Volkswagen Gol, conducido por Ángel de Jesús ¨N¨, de 26 años de edad, circulaba sobre la calle Carlos Fuero con dirección hacia Heroico Colegio Militar. Sin embargo, el conductor no realizó el alto correspondiente al llegar al cruce mencionado.
La falta de precaución provocó que el Volkswagen impactara la parte lateral izquierda de un Chevrolet Optra, manejado por Emanuel ¨N¨, de 26 años, quien transitaba sobre Francisco Javier Mina con vía de preferencia al momento del accidente.
Tras el primer impacto, el Volkswagen Gol salió proyectado y terminó chocando contra una camioneta Ford Lobo, la cual se encontraba debidamente estacionada.
Oficiales de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. Aunque no se reportaron personas lesionadas, los daños materiales fueron considerados de consideración debido a las afectaciones sufridas por las tres unidades involucradas.
Elementos municipales mantuvieron cerrado parcialmente el cruce mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos. El conductor señalado como presunto responsable fue detenido por los oficiales en el lugar del accidente.