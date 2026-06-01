Saltillo: omite el alto y provoca choque múltiple en la Bellavista; conductor es detenido

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    Saltillo: omite el alto y provoca choque múltiple en la Bellavista; conductor es detenido
    Aunque no se reportaron personas lesionadas, los daños materiales fueron considerables debido a las afectaciones sufridas por los tres vehículos involucrados en el accidente. ULISES MARTÍNEZ

Tras el impacto inicial, uno de los vehículos involucrados salió proyectado y terminó chocando contra una camioneta que se encontraba estacionada

Un accidente vial se registró la mañana de este lunes en el cruce de las calles Carlos Fuero y Francisco Javier Mina, en la colonia Bellavista, donde participaron tres vehículos, uno de ellos estacionado, en Saltillo.

Conforme a la información proporcionada por las autoridades municipales que tomaron conocimiento del percance, un vehículo Volkswagen Gol, conducido por Ángel de Jesús ¨N¨, de 26 años de edad, circulaba sobre la calle Carlos Fuero con dirección hacia Heroico Colegio Militar. Sin embargo, el conductor no realizó el alto correspondiente al llegar al cruce mencionado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/choque-en-la-zona-centro-de-saltillo-deja-dos-motociclistas-lesionados-CL21080266
$!La circulación vehicular se vio parcialmente afectada mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes y retiraban las unidades siniestradas del cruce de Carlos Fuero y Francisco Javier Mina.
La circulación vehicular se vio parcialmente afectada mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes y retiraban las unidades siniestradas del cruce de Carlos Fuero y Francisco Javier Mina. ULISES MARTÍNEZ

La falta de precaución provocó que el Volkswagen impactara la parte lateral izquierda de un Chevrolet Optra, manejado por Emanuel ¨N¨, de 26 años, quien transitaba sobre Francisco Javier Mina con vía de preferencia al momento del accidente.

$!El impacto inicial entre un Volkswagen Gol y un Chevrolet Optra provocó que una de las unidades saliera proyectada y terminara chocando contra una camioneta que se encontraba estacionada en las inmediaciones del cruce.
El impacto inicial entre un Volkswagen Gol y un Chevrolet Optra provocó que una de las unidades saliera proyectada y terminara chocando contra una camioneta que se encontraba estacionada en las inmediaciones del cruce. ULISES MARTÍNEZ

Tras el primer impacto, el Volkswagen Gol salió proyectado y terminó chocando contra una camioneta Ford Lobo, la cual se encontraba debidamente estacionada.

Oficiales de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. Aunque no se reportaron personas lesionadas, los daños materiales fueron considerados de consideración debido a las afectaciones sufridas por las tres unidades involucradas.

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras necesarias para retirar los vehículos involucrados en el percance.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras necesarias para retirar los vehículos involucrados en el percance. ULISES MARTÍNEZ

Elementos municipales mantuvieron cerrado parcialmente el cruce mientras se realizaban las maniobras para retirar los vehículos. El conductor señalado como presunto responsable fue detenido por los oficiales en el lugar del accidente.

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