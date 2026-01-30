¡Aprovecha Saltillo! Mañana sábado, último día de descuento en predial con sorteo en efectivo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 30 enero 2026
    ¡Aprovecha Saltillo! Mañana sábado, último día de descuento en predial con sorteo en efectivo
    Contribuyentes de Saltillo acuden a los módulos habilitados por el Municipio para aprovechar el último día del descuento del 15 por ciento en el pago del impuesto predial. FOTO: CORTESÍA

Este sábado 31 de enero es el último día para que las y los contribuyentes de Saltillo aprovechen el descuento del 15 por ciento en el pago del impuesto predial, informó el Gobierno Municipal, que reiteró el llamado a cumplir con esta obligación y beneficiarse de los estímulos vigentes.

Además del descuento, quienes realicen su pago durante el mes de enero podrán participar en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos cada uno, lo que representa una bolsa total de un millón de pesos como incentivo a la puntualidad fiscal.

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Coahuila entrega vehículos y equipo pericial a la Fiscalía Especializada en Mujeres y la Niñez

$!La tesorera municipal, Lissette Álvarez, informó que quienes paguen el predial durante enero participarán en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos.
La tesorera municipal, Lissette Álvarez, informó que quienes paguen el predial durante enero participarán en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos. FOTO: CORTESÍA

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, señaló que el Ayuntamiento mantiene diversas modalidades para facilitar el cumplimiento del pago, tanto de manera presencial como en línea, con el objetivo de que la ciudadanía pueda elegir la opción más conveniente.

Para quienes opten por acudir personalmente, las cajas de la Presidencia Municipal atienden de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas. Asimismo, la caja del Mercado Juárez permanece abierta de lunes a sábado, de 8:00 a 18:00 horas.

De igual forma, se encuentran habilitados módulos externos en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, el Gimnasio Municipal y el Multideportivo El Sarape, los cuales operan de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas.

En cuanto al pago digital, las autoridades municipales recordaron que este puede realizarse a través de la plataforma Saltillo Fácil, disponible en www.saltillofacil.gob.mx, donde se debe seleccionar la opción “Paga tu predial” y consultar el adeudo mediante la clave catastral. En caso de no contar con ella, el sistema permite obtenerla a través de la dirección del predio y la validación de los datos del propietario.

También es posible acceder a Saltillo Fácil desde la página oficial del Ayuntamiento, www.saltillo.gob.mx, así como realizar el pago mediante el Chat Bot de WhatsApp del Municipio, en el número 844-160-08-08, eligiendo la opción “Consulta de adeudo y pago predial”, ingresando la clave catastral y el nombre completo para recibir un enlace seguro de pago.

$!El Ayuntamiento de Saltillo mantiene habilitados diversos puntos de pago y opciones en línea para facilitar a la ciudadanía el cumplimiento del impuesto predial.
El Ayuntamiento de Saltillo mantiene habilitados diversos puntos de pago y opciones en línea para facilitar a la ciudadanía el cumplimiento del impuesto predial. FOTO: CORTESÍA

Otra alternativa disponible es el Visor Saltillo, en https://visor.saltillo.gob.mx/, donde las y los contribuyentes pueden localizar su predio en el mapa, seleccionar la opción correspondiente y efectuar el pago en línea.

Finalmente, la tesorera municipal recordó que durante enero también se mantiene un descuento del 50 por ciento en recargos acumulados para quienes presenten adeudos de años anteriores, como parte de las facilidades otorgadas por el Municipio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Predial
Sorteos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Llevándole el ritmo

Llevándole el ritmo
true

Afloja una tuerca Trump
true

POLITICÓN: Da primer pago el Tío Richie al SAT... pero no termina su confrontación

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
La creciente presión de Donald Trumps, el colapso económico y una crisis energética crítica han llevado a embajadas y empresas extranjeras a revisar planes de evacuación en Cuba.

¿Por qué las embajadas de Europa y América Latina están abandonando Cuba?... le quedan 15 días con reservas de petróleo
Entretenimiento. Teatro, exposiciones, música y televisión forman parte de los planes para disfrutar el fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Ninel Conde y Yahir, jornada cultural en Radio Concierto, los Grammy y final de ‘Papás por Siempre’
El primer ministro Keir Starmer busca en Pekín oportunidades comerciales que ayuden a revitalizar una economía británica que ha permanecido estancada durante los últimos años.

No más ‘era de hielo’: el Reino Unido y China acuerdan fortalecer relaciones
Una activista sostiene un cartel en el vestíbulo de un hotel con el mensaje: “Hilton: dejen de alojar al ICE”, reflejando la toma de espacios privados para la protesta.

Los hoteles económicos se convierten en el nuevo frente de la oposición al ICE