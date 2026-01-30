¡Aprovecha Saltillo! Mañana sábado, último día de descuento en predial con sorteo en efectivo

Este sábado 31 de enero es el último día para que las y los contribuyentes de Saltillo aprovechen el descuento del 15 por ciento en el pago del impuesto predial, informó el Gobierno Municipal, que reiteró el llamado a cumplir con esta obligación y beneficiarse de los estímulos vigentes. Además del descuento, quienes realicen su pago durante el mes de enero podrán participar en el sorteo de 10 premios de 100 mil pesos cada uno, lo que representa una bolsa total de un millón de pesos como incentivo a la puntualidad fiscal. TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Coahuila entrega vehículos y equipo pericial a la Fiscalía Especializada en Mujeres y la Niñez

La tesorera municipal, Lissette Álvarez Cuéllar, señaló que el Ayuntamiento mantiene diversas modalidades para facilitar el cumplimiento del pago, tanto de manera presencial como en línea, con el objetivo de que la ciudadanía pueda elegir la opción más conveniente. Para quienes opten por acudir personalmente, las cajas de la Presidencia Municipal atienden de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas. Asimismo, la caja del Mercado Juárez permanece abierta de lunes a sábado, de 8:00 a 18:00 horas. De igual forma, se encuentran habilitados módulos externos en distintos puntos de la ciudad, entre ellos Sendero Sur, Central de Autobuses, Plaza Nogalera, Merco Mirador, Soriana Portales, Soriana Campestre, Soriana San Isidro, Plaza Patio, colonia Valle de las Flores, Plaza Mirasierra, Plaza Real, el Gimnasio Municipal y el Multideportivo El Sarape, los cuales operan de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y los sábados de 9:00 a 13:00 horas. En cuanto al pago digital, las autoridades municipales recordaron que este puede realizarse a través de la plataforma Saltillo Fácil, disponible en www.saltillofacil.gob.mx, donde se debe seleccionar la opción “Paga tu predial” y consultar el adeudo mediante la clave catastral. En caso de no contar con ella, el sistema permite obtenerla a través de la dirección del predio y la validación de los datos del propietario. También es posible acceder a Saltillo Fácil desde la página oficial del Ayuntamiento, www.saltillo.gob.mx, así como realizar el pago mediante el Chat Bot de WhatsApp del Municipio, en el número 844-160-08-08, eligiendo la opción “Consulta de adeudo y pago predial”, ingresando la clave catastral y el nombre completo para recibir un enlace seguro de pago.