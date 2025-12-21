Aprovechan familias las vacaciones y acuden a la Ruta Recreativa de Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La actividad permitió la activación física y la convivencia familiar en un entorno seguro
En una de las últimas ediciones del año, cientos de personas acudieron este domingo a la Ruta Recreativa para activarse físicamente, convivir en familia y aprovechar las actividades ofrecidas por las distintas áreas del Gobierno Municipal de Saltillo, en un entorno cada vez más seguro.
Con motivo del inicio del periodo vacacional en las escuelas, numerosas familias recorrieron el circuito que se forma sobre el bulevar Venustiano Carranza, consolidando este espacio como uno de los principales puntos de convivencia dominical para las y los saltillenses, así como para visitantes que aprovechan la oferta recreativa de la ciudad.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo cierra 2025 con finanzas sólidas y mejora en calificaciones crediticias
Para garantizar la seguridad de la ciudadanía, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó un operativo de vigilancia a lo largo del recorrido, con la participación de diversos agrupamientos. Estas acciones reforzaron la proximidad social y brindaron mayor tranquilidad a quienes caminan, trotan, pasean en bicicleta o acuden acompañados de sus mascotas.
De manera paralela, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló módulos para ofrecer servicios gratuitos, como detección de diabetes e hipertensión, orientación nutricional y la aplicación de la vacuna contra la influenza, contribuyendo al cuidado integral de la salud de la población.
Asimismo, con el objetivo de promover la tenencia responsable de animales de compañía, se realizaron aplicaciones de vacuna antirrábica y desparasitaciones, además de acciones para fomentar la adopción responsable de seres sintientes rescatados, encontrando en la Ruta Recreativa un espacio ideal para acercarlos a un nuevo hogar.
Previo a la celebración de la Navidad, la Ruta Recreativa registró una mayor afluencia de asistentes, reafirmándose como un atractivo que impulsa la activación física, la convivencia familiar y el uso seguro del espacio público.
El Gobierno Municipal de Saltillo invita a la población a asistir a la Ruta Recreativa todos los domingos, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.