Aprovechan familias las vacaciones y acuden a la Ruta Recreativa de Saltillo

En una de las últimas ediciones del año, cientos de personas acudieron este domingo a la Ruta Recreativa para activarse físicamente, convivir en familia y aprovechar las actividades ofrecidas por las distintas áreas del Gobierno Municipal de Saltillo, en un entorno cada vez más seguro.

Con motivo del inicio del periodo vacacional en las escuelas, numerosas familias recorrieron el circuito que se forma sobre el bulevar Venustiano Carranza, consolidando este espacio como uno de los principales puntos de convivencia dominical para las y los saltillenses, así como para visitantes que aprovechan la oferta recreativa de la ciudad.

Para garantizar la seguridad de la ciudadanía, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó un operativo de vigilancia a lo largo del recorrido, con la participación de diversos agrupamientos. Estas acciones reforzaron la proximidad social y brindaron mayor tranquilidad a quienes caminan, trotan, pasean en bicicleta o acuden acompañados de sus mascotas.