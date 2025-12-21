Aprovechan familias las vacaciones y acuden a la Ruta Recreativa de Saltillo

Saltillo
/ 21 diciembre 2025
    Aprovechan familias las vacaciones y acuden a la Ruta Recreativa de Saltillo
    El inicio del periodo vacacional escolar incrementó la asistencia de familias. FOTO: CORTESÍA

La actividad permitió la activación física y la convivencia familiar en un entorno seguro

En una de las últimas ediciones del año, cientos de personas acudieron este domingo a la Ruta Recreativa para activarse físicamente, convivir en familia y aprovechar las actividades ofrecidas por las distintas áreas del Gobierno Municipal de Saltillo, en un entorno cada vez más seguro.

Con motivo del inicio del periodo vacacional en las escuelas, numerosas familias recorrieron el circuito que se forma sobre el bulevar Venustiano Carranza, consolidando este espacio como uno de los principales puntos de convivencia dominical para las y los saltillenses, así como para visitantes que aprovechan la oferta recreativa de la ciudad.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo cierra 2025 con finanzas sólidas y mejora en calificaciones crediticias

Para garantizar la seguridad de la ciudadanía, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegó un operativo de vigilancia a lo largo del recorrido, con la participación de diversos agrupamientos. Estas acciones reforzaron la proximidad social y brindaron mayor tranquilidad a quienes caminan, trotan, pasean en bicicleta o acuden acompañados de sus mascotas.

$!El circuito del bulevar Venustiano Carranza se consolidó como punto para los visitantes.
El circuito del bulevar Venustiano Carranza se consolidó como punto para los visitantes. FOTO: CORTESÍA

De manera paralela, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló módulos para ofrecer servicios gratuitos, como detección de diabetes e hipertensión, orientación nutricional y la aplicación de la vacuna contra la influenza, contribuyendo al cuidado integral de la salud de la población.

Asimismo, con el objetivo de promover la tenencia responsable de animales de compañía, se realizaron aplicaciones de vacuna antirrábica y desparasitaciones, además de acciones para fomentar la adopción responsable de seres sintientes rescatados, encontrando en la Ruta Recreativa un espacio ideal para acercarlos a un nuevo hogar.

Previo a la celebración de la Navidad, la Ruta Recreativa registró una mayor afluencia de asistentes, reafirmándose como un atractivo que impulsa la activación física, la convivencia familiar y el uso seguro del espacio público.

El Gobierno Municipal de Saltillo invita a la población a asistir a la Ruta Recreativa todos los domingos, en un horario de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.

Temas


Familias
Ruta Recreativa

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Siluetas del Ateneo Fuente. Los ateneístas de hace una centuria / 4
true

Empresas nacionales: El precio de competir desde México
FOTO: ESPECIAL

‘Ley Esposa’: Si es nepotismo no es paridad
El Gobierno Municipal aclaró que no existe autorización para ampliar el horario de venta de alcohol en tiendas de conveniencia, como OXXO o SIX, durante el mes de diciembre.

Aclara Gobierno Municipal de Saltillo: no hay extensión en horario de venta de alcohol
Familias del Quinto Sector participaron en la tradicional posada organizada por ciudadanos voluntarios.

Posada con causa en Saltillo: llevan abrigo y esperanza a donde el frío pega más fuerte
El precio promedio de una vivienda en territorio coahuilense en 2025 es de un millón 416 mil pesos.

Saltillo: Doblega inflación el encarecimiento de la vivienda en el último año
Donald Trump, tras el dulce petróleo

Donald Trump, tras el dulce petróleo
Navidad segura

Navidad segura