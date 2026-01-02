Llama Gobierno de Saltillo a verificar vehículos para mejorar la calidad del aire

El Gobierno Municipal de Saltillo exhortó a la ciudadanía a cumplir con la verificación vehicular, una acción impulsada por el alcalde Javier Díaz González con el objetivo de contrarrestar los efectos del cambio climático y mejorar la calidad del aire en la ciudad.

Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que este proceso debe ser realizado por vehículos particulares; unidades de transporte público y de pasajeros, tanto públicos como privados; motocicletas y cuatrimotos; así como vehículos todoterreno y similares.

TE PUEDE INTERESAR: Más de 300 operativos y 19 mil detenciones en 2025, reporta Comisaría de Seguridad de Saltillo

Para facilitar el trámite, actualmente operan tres módulos de verificación vehicular en distintos puntos de la ciudad. El primero se localiza en la Plaza del Compositor, en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Querétaro, en la colonia República Poniente; el segundo en la calle General Charles y la lateral del bulevar Antonio Cárdenas, en la colonia Bellavista; y el tercero en la calle Juan Navarro, a la altura del Parque Hundido, en la colonia Fundadores.