Llama Gobierno de Saltillo a verificar vehículos para mejorar la calidad del aire
Operan tres módulos de verificación vehicular en distintos puntos de la ciudad
El Gobierno Municipal de Saltillo exhortó a la ciudadanía a cumplir con la verificación vehicular, una acción impulsada por el alcalde Javier Díaz González con el objetivo de contrarrestar los efectos del cambio climático y mejorar la calidad del aire en la ciudad.
Emmanuel Olache Valdés, director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, informó que este proceso debe ser realizado por vehículos particulares; unidades de transporte público y de pasajeros, tanto públicos como privados; motocicletas y cuatrimotos; así como vehículos todoterreno y similares.
Para facilitar el trámite, actualmente operan tres módulos de verificación vehicular en distintos puntos de la ciudad. El primero se localiza en la Plaza del Compositor, en el cruce de las calles Miguel Hidalgo y Querétaro, en la colonia República Poniente; el segundo en la calle General Charles y la lateral del bulevar Antonio Cárdenas, en la colonia Bellavista; y el tercero en la calle Juan Navarro, a la altura del Parque Hundido, en la colonia Fundadores.
El funcionario detalló que los módulos brindan atención de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, y los sábados de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.
En cuanto a los costos, la verificación para vehículos particulares es de 142 pesos; para transporte público y de pasajeros, públicos y privados, 122 pesos; motocicletas y cuatrimotos, 110 pesos; y para vehículos todoterreno y similares, 125 pesos.
Para realizar el trámite, únicamente se requiere presentar la tarjeta de circulación y el número de placas, y el pago se efectúa directamente en cada uno de los centros de verificación.
Olache Valdés agregó que el municipio también cuenta con una unidad móvil de verificación vehicular para flotillas de más de 20 unidades, la cual puede ser solicitada en las oficinas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, ubicadas en la Nueva Unidad Administrativa.