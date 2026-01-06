Retiran más de 13 mil metros de cableado en desuso del Centro Histórico de Saltillo

Como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana, fortalecer la seguridad y proteger el patrimonio histórico de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo ha retirado más de 13 mil 85 metros de cableado en desuso de las principales calles de la Zona Centro.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa “Aquí Andamos” lleva a cabo estos trabajos de ordenamiento en el primer cuadro de la capital coahuilense, con el objetivo de modernizar el espacio público y generar un entorno más seguro y atractivo para la ciudadanía y los visitantes.

El edil explicó que estas labores forman parte de una estrategia integral de ordenamiento urbano que beneficia directamente a las y los saltillenses, al reducir la contaminación visual y recuperar la apreciación de fachadas, vialidades y edificios históricos.

“La eliminación de cables obsoletos permite disminuir la contaminación visual y rescatar la imagen de nuestro Centro Histórico, además de contribuir a un entorno más limpio, ordenado y atractivo tanto para la ciudadanía como para el turismo”, señaló Díaz González.

Los trabajos se han realizado en calles como Juan Aldama, Manuel Pérez Treviño, Xicoténcatl, Manuel Acuña, Narciso Mendoza y Álvaro Obregón, entre muchas otras, en coordinación con diversas empresas de telefonía, internet y televisión por cable.