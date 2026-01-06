Retiran más de 13 mil metros de cableado en desuso del Centro Histórico de Saltillo

Saltillo
/ 6 enero 2026
    Retiran más de 13 mil metros de cableado en desuso del Centro Histórico de Saltillo
    El retiro del cableado reduce la contaminación visual en el Centro Histórico. FOTO: CORTESÍA

El objetivo principal es mejorar la imagen urbana y proteger el patrimonio histórico de la ciudad

Como parte de las acciones para mejorar la imagen urbana, fortalecer la seguridad y proteger el patrimonio histórico de la ciudad, el Gobierno Municipal de Saltillo ha retirado más de 13 mil 85 metros de cableado en desuso de las principales calles de la Zona Centro.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz González, personal del programa “Aquí Andamos” lleva a cabo estos trabajos de ordenamiento en el primer cuadro de la capital coahuilense, con el objetivo de modernizar el espacio público y generar un entorno más seguro y atractivo para la ciudadanía y los visitantes.

El edil explicó que estas labores forman parte de una estrategia integral de ordenamiento urbano que beneficia directamente a las y los saltillenses, al reducir la contaminación visual y recuperar la apreciación de fachadas, vialidades y edificios históricos.

“La eliminación de cables obsoletos permite disminuir la contaminación visual y rescatar la imagen de nuestro Centro Histórico, además de contribuir a un entorno más limpio, ordenado y atractivo tanto para la ciudadanía como para el turismo”, señaló Díaz González.

Los trabajos se han realizado en calles como Juan Aldama, Manuel Pérez Treviño, Xicoténcatl, Manuel Acuña, Narciso Mendoza y Álvaro Obregón, entre muchas otras, en coordinación con diversas empresas de telefonía, internet y televisión por cable.

$!Se busca recuperar la apreciación de fachadas, vialidades y edificios históricos.
Se busca recuperar la apreciación de fachadas, vialidades y edificios históricos. FOTO: CORTESÍA

Además del impacto estético, el retiro de cableado en desuso tiene un efecto directo en la seguridad, ya que estos cables pueden representar riesgos para peatones y automovilistas al encontrarse colgados, deteriorados o a baja altura.

El Gobierno Municipal destacó que el ordenamiento del cableado facilita el mantenimiento de las líneas activas, optimiza la infraestructura urbana y mejora la movilidad y accesibilidad en zonas de alta afluencia peatonal y vehicular.

“Un Centro Histórico más ordenado y seguro impulsa la actividad comercial y turística, genera confianza entre visitantes, comerciantes y residentes, y fortalece la economía local”, subrayó el alcalde.

Finalmente, Díaz González afirmó que estas acciones continuarán de manera coordinada para dignificar la Zona Centro de Saltillo, avanzando hacia una ciudad más segura, funcional y con mejor calidad de vida para la comunidad.

Temas


Centro Histórico De Saltillo
Servicios Públicos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

