Apuesta Saltillo a la Inteligencia Policial; lanzarán Unidad de Protección Infantil

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Saltillo
/ 22 abril 2026
    Apuesta Saltillo a la Inteligencia Policial; lanzarán Unidad de Protección Infantil
    El Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, destacó que la integración de cámaras y grupos de WhatsApp ha permitido más de 300 detenciones en lo que va del año. HOMERO SANCHEZ

Tecnología y Proximidad: La apuesta para blindar los sectores de Saltillo

Con el objetivo de consolidar un modelo de seguridad basado en la proximidad y la tecnología, el Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, detalló una serie de proyectos clave que transformarán la vigilancia y la atención social en la capital durante el segundo trimestre del año.

La estrategia de seguridad dará un salto cualitativo con la ampliación física y operativa del Centro de Control y Comando (C2). Según Garza Félix, la instrucción del alcalde Javier Díaz es unificar en una misma sintonía todas las herramientas de contacto ciudadano.

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Este “cerebro” operativo concentrará ahora a los monitoristas de cámaras urbanas junto con el equipo de Andrómeda, encargado de supervisar los grupos de WhatsApp. También se integrarán físicamente los operadores de la línea 800-VIOLETA, el número de emergencia 414-1114, la aplicación Saltillo Seguro y el chatbot municipal.

“Si nos llega un reporte por los grupos de WhatsApp y tenemos una cámara cercana, podremos monitorear en tiempo real lo que esté pasando para eficientar el trabajo”, explicó el Comisionado.

Actualmente, este sistema de cámaras ha permitido entre 300 y 310 detenciones en lo que va del año, detectando delitos en flagrancia como robos, daños a vehículos y grafiti. Además, se informó que continúa la instalación de 500 nuevas cámaras donadas en febrero para ampliar la cobertura en sectores estratégicos.

POLICÍA INFANTIL

Para finales de mayo, Saltillo contará con un agrupamiento especializado: la Policía Infantil. Este proyecto no operará de forma aislada, sino como un programa integral donde participan la Fiscalía de las Mujeres y los Niños, la PRONNIF, el DIF Municipal, y las Secretarías de Trabajo y Educación.

En una primera etapa, el grupo contará con 12 elementos seleccionados de la propia Comisaría, quienes serán capacitados por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia. La labor central será la atención de menores vulnerables en cruceros, buscando erradicar la explotación.

Garza Félix enfatizó que no se trata solo de retirar a los menores, sino de realizar un diagnóstico social: “Vamos a tener psicólogos y trabajadores sociales para ver la situación de los menores... y ofrecerle a los padres trabajo a través de la bolsa de empleo de la Secretaría del Trabajo”.

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CERO TOLERANCIA

En temas de disciplina interna, el Comisionado fue tajante respecto al incidente ocurrido con un reportero de Tele Saltillo. Informó que tres elementos (dos de Tránsito y uno de Preventiva) están bajo investigación de Asuntos Internos.

Aunque aún no se dictamina la resolución final para no duplicar sanciones, el Comisionado advirtió que los castigos pueden ir desde la suspensión de uno a tres meses sin goce de sueldo, hasta la separación definitiva del cargo. “Estamos para ayudar a la ciudadanía y no caer en actos de omisión”, sentenció.

Finalmente, se extendió la invitación al festejo del Día del Niño este domingo 26 de abril. Esta cuarta edición destaca por ser un esfuerzo del personal de la comisaría, donde los oficiales participan voluntariamente con actividades como exhibiciones de boxeo, toros mecánicos y disfraces para convivir con las familias saltillenses.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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