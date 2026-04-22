Apuesta Saltillo a la Inteligencia Policial; lanzarán Unidad de Protección Infantil

La estrategia de seguridad dará un salto cualitativo con la ampliación física y operativa del Centro de Control y Comando (C2). Según Garza Félix, la instrucción del alcalde Javier Díaz es unificar en una misma sintonía todas las herramientas de contacto ciudadano.

Con el objetivo de consolidar un modelo de seguridad basado en la proximidad y la tecnología, el Comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, detalló una serie de proyectos clave que transformarán la vigilancia y la atención social en la capital durante el segundo trimestre del año.

Este “cerebro” operativo concentrará ahora a los monitoristas de cámaras urbanas junto con el equipo de Andrómeda, encargado de supervisar los grupos de WhatsApp. También se integrarán físicamente los operadores de la línea 800-VIOLETA, el número de emergencia 414-1114, la aplicación Saltillo Seguro y el chatbot municipal.

“Si nos llega un reporte por los grupos de WhatsApp y tenemos una cámara cercana, podremos monitorear en tiempo real lo que esté pasando para eficientar el trabajo”, explicó el Comisionado.

Actualmente, este sistema de cámaras ha permitido entre 300 y 310 detenciones en lo que va del año, detectando delitos en flagrancia como robos, daños a vehículos y grafiti. Además, se informó que continúa la instalación de 500 nuevas cámaras donadas en febrero para ampliar la cobertura en sectores estratégicos.

POLICÍA INFANTIL

Para finales de mayo, Saltillo contará con un agrupamiento especializado: la Policía Infantil. Este proyecto no operará de forma aislada, sino como un programa integral donde participan la Fiscalía de las Mujeres y los Niños, la PRONNIF, el DIF Municipal, y las Secretarías de Trabajo y Educación.

En una primera etapa, el grupo contará con 12 elementos seleccionados de la propia Comisaría, quienes serán capacitados por la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia. La labor central será la atención de menores vulnerables en cruceros, buscando erradicar la explotación.

Garza Félix enfatizó que no se trata solo de retirar a los menores, sino de realizar un diagnóstico social: “Vamos a tener psicólogos y trabajadores sociales para ver la situación de los menores... y ofrecerle a los padres trabajo a través de la bolsa de empleo de la Secretaría del Trabajo”.