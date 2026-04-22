Tecnológico de Saltillo fortalece aprendizaje con inmersión en planta BorgWarner

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Saltillo
/ 22 abril 2026
    Tecnológico de Saltillo fortalece aprendizaje con inmersión en planta BorgWarner
    Estudiantes del Tecnológico de Saltillo recorrieron instalaciones industriales para conocer procesos de remanufactura. CORTESÍA

Alumnado conoce operación industrial y procesos remanufacturados durante jornada técnica que conecta teoría con práctica profesional

El Instituto Tecnológico de Saltillo consolidó sus estrategias de acercamiento con la industria al realizar una visita académica a la empresa BorgWarner, en Ramos Arizpe, como parte de las acciones impulsadas por el Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación.

La actividad, coordinada por la oficina de Visitas Industriales a cargo del Mtro. Édgar López, reunió a docentes y estudiantes de diversas carreras, quienes participaron en una jornada orientada a fortalecer su formación profesional en escenarios reales.

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A la visita se sumaron las maestras Eunice Raziel Carranza Mellado y Perla Cecilia Salinas Coronado, de la oficina de Prácticas y Promoción Profesional, así como las docentes Mónica Paulina López Arteaga, Carolina Isabel Córdoba Ramos y Mónica Alejandra de la Cruz Guadarrama, del departamento de Ingeniería Industrial.

Durante el evento denominado “Reman Day”, las y los estudiantes accedieron a una explicación detallada sobre el funcionamiento del área de remanufactura, así como de los productos desarrollados en esta división, mediante exposiciones impartidas por personal especializado de la compañía.

$!La jornada técnica permitió vincular conocimientos académicos con su aplicación en un entorno productivo real.
La jornada técnica permitió vincular conocimientos académicos con su aplicación en un entorno productivo real. CORTESÍA

La experiencia permitió una interacción directa con el entorno productivo, facilitando la comprensión de procesos industriales y su aplicación en contextos reales, lo que contribuye a consolidar competencias clave en su formación.

Este tipo de ejercicios académicos refuerza el aprendizaje significativo al articular los conocimientos adquiridos en el aula con su implementación práctica, elevando el perfil profesional del alumnado.

Con estas acciones, el Instituto Tecnológico de Saltillo refrenda su compromiso con una vinculación efectiva entre academia e industria, orientada a la formación integral de sus estudiantes.

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