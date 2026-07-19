Apuñalan a chofer de aplicación, en Saltillo

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Todo se debió a un conflicto vial en la rotonda del fraccionamiento Vistas de Peña sur

Un conductor de una aplicación de transporte recibió al menos dos heridas provocadas con un arma blanca en el brazo izquierdo, cuando circulaba por la colonia Vistas del Peña Sur.

El lesionado fue identificado como Felipe Charles de la Cruz, quien permanece internado en la Clínica del Magisterio.

De acuerdo con un video de seguridad, los hechos ocurrieron alrededor de las 9:15 horas, frente a una glorieta.

En las imágenes se observa que el vehículo conducido por la víctima rebasó y cerró el paso a una camioneta Nissan tipo estaquitas de color blanco.

En otro video, el afectado relata que su agresor lo atacó con un machete, lesionándolo directamente en el brazo izquierdo y provocándole dos heridas profundas que le ocasionaron un abundante sangrado.

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Una mujer que se encontraba en el lugar le brindó ayuda y utilizó una playera para contener la hemorragia mientras llegaban los servicios de emergencia.

El presunto responsable huyó en la misma camioneta, la cual posteriormente fue localizada abandonada en el estacionamiento de un centro comercial.

Al sitio acudieron elementos de la Comisaría de Seguridad Pública para realizar la inspección del vehículo. Hasta el momento, las autoridades no han informado si la unidad fue asegurada ni si el probable responsable ha sido detenido.

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