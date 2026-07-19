Saraperos derrota 5-3 a Charros y se queda con la serie en el Panamericano

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    Saraperos derrota 5-3 a Charros y se queda con la serie en el Panamericano
    El bullpen de Saraperos resistió la reacción de los Charros y preservó la ventaja en los últimos episodios. FOTO: SARAPEROS DE SALTILLO

Con un cuadrangular de tres carreras de Christian Villanueva y una sólida labor de su pitcheo, Saltillo derrotó 5-3 a Jalisco en el juego decisivo

Los Saraperos de Saltillo cerraron con éxito su visita al Estadio Panamericano al imponerse 5-3 a los Charros de Jalisco y adjudicarse la serie por dos juegos a uno, luego de dividir triunfos en los dos primeros encuentros de la confrontación.

Después de perder un cerrado duelo de diez entradas en el primer juego (6-5) y responder con una remontada de seis carreras para empatar la serie en el segundo (6-4), la novena saltillense mostró nuevamente capacidad de reacción para asegurar la serie frente a los tapatíos.

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El encuentro arrancó con retraso debido a la lluvia, pero una vez iniciado, el pitcheo de Wilmer Font marcó el ritmo para Saltillo. El derecho dominó a la ofensiva jalisciense durante cinco entradas en las que permitió apenas tres imparables y mantuvo en cero a los locales.

La primera carrera del encuentro llegó en la segunda entrada. Christian Villanueva recibió pasaporte, avanzó a tercera con doblete de Fernando Villegas y posteriormente anotó gracias a un elevado de sacrificio de Oscar Colás para colocar el 1-0.

Durante los primeros episodios, Font encontró respaldo en una defensiva sólida y en una ofensiva que aprovechó sus oportunidades. En la sexta entrada llegó el ataque que terminó inclinando la balanza a favor de la novena coahuilense.

Ramón Ríos abrió el episodio con sencillo, se robó la segunda base y avanzó hasta tercera por un error en el tiro del receptor. Después, Luis Guillorme respondió con un toque convertido en imparable productor para ampliar la ventaja a 2-0.

La ofensiva saltillense no se detuvo. Con Guillorme y Emmanuel Rivera en circulación, Christian Villanueva conectó un cuadrangular de tres carreras entre los jardines izquierdo y central, su noveno de la temporada, para aumentar la diferencia a 5-0 y silenciar momentáneamente a la afición local.

Jalisco reaccionó en la parte baja de la sexta entrada. Jared Walsh castigó a Deolis Guerra con un jonrón solitario por el jardín izquierdo para romper la blanqueada y acercar a los Charros 5-1.

Los locales volvieron a amenazar en el octavo capítulo. Walsh abrió el ataque con doblete y posteriormente anotó impulsado por un sencillo de Dwight Smith Jr. Más tarde, Gilberto Jiménez conectó otro imparable productor para colocar el marcador 5-3 y meter presión sobre el bullpen sarapero.

Sin embargo, Saltillo respondió desde el montículo. Jorge López y posteriormente Jesús Cruz lograron contener el intento de remontada de los Charros. Cruz retiró los últimos bateadores del encuentro, incluyendo un ponche tirándole a Mateo Gil para sellar la victoria.

La serie tuvo un desarrollo contrastante para los Saraperos. En el primer juego dejaron escapar la ventaja y cayeron en extrainnings por un imparable decisivo de Gilberto Jiménez. Un día después respondieron con una explosiva séptima entrada de seis carreras para igualar la confrontación. Finalmente, en el tercer compromiso combinaron pitcheo oportuno, velocidad en las bases y el poder de Christian Villanueva para quedarse con la serie.

Con este resultado, Saltillo mejora su marca a 31 triunfos y 45 derrotas, mientras que los Charros quedan con récord de 39-38. Además, el Sarape consigue una valiosa serie como visitante en la recta final del calendario, impulsado por una ofensiva que encontró producción constante de jugadores como Villanueva, Guillorme y Fernando Villegas.

La victoria también confirmó el buen momento de Christian Villanueva, quien después de producir dos carreras en la remontada del segundo juego volvió a ser factor determinante al conectar el cuadrangular de tres anotaciones que terminó marcando la diferencia en el duelo definitivo.

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Corin Zúñiga

Corin Zúñiga

Co-editora de la sección de Extremo para web e impreso, con experiencia en investigación de temas deportivos y sociales.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación en Producción de Medios por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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