Coahuila: Más personas presas, ¿es igual a mejor justicia?

La pérdida de la libertad es, en las sociedades modernas, el peor castigo que puede imponerse a quien incurre en conductas que hemos definido como indeseables y, por dicha razón, han sido incluidas en el catálogo de delitos. En consecuencia, la libertad es el bien más valioso que poseemos las personas.

El señalamiento anterior podría parecer una obviedad, pero conviene pensarlo mejor antes de suscribirse a dicha idea. Porque si todos consideráramos la libertad como el bien personal más preciado y, en consecuencia, su pérdida –temporal o permanente– como el peor de los escenarios a los cuales podríamos enfrentarnos, probablemente la incidencia delictiva en nuestra sociedad sería distinta.

Por desgracia, el volumen de delitos que se cometen –sean o no denunciados, investigados o castigados– parece dejar claro que la amenaza de perder la libertad no es un disuasor potente. O por lo menos no es el más eficaz.

Resaltar este hecho es importante para dimensionar con justicia el reporte que publicamos en esta edición, relativo al número de personas que fueron puestas tras las rejas en Coahuila durante el año 2025, cifra que registró un ligero incremento respecto de la del año previo.

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía ( Inegi ), en los siete centros penitenciarios para adultos y los dos especializados en materia juvenil que operan en Coahuila se registraron 10 mil 177 ingresos en el periodo citado.

La cifra, además de que representa un incremento de dos puntos porcentuales con respecto a los ingresos registrados en 2024, coloca a Coahuila como la cuarta entidad del país que mayor número de ingresos registró en sus centros penitenciarios.

Tal hecho, dado que no somos la cuarta entidad con mayor densidad poblacional, obliga a preguntar si estas cifras deben llevarnos a concluir que el sistema de justicia funciona mejor en Coahuila que en otras entidades del país. De no ser afirmativa la respuesta, tendríamos que cuestionar qué explica entonces el comportamiento descrito.

En general, como se ha informado en múltiples ocasiones, las tasas de impunidad, o de “cifras negras” en materia delictiva, no distinguen particularmente a Coahuila del resto de los estados de la República. Tampoco existe en nuestra entidad una percepción generalizada en el sentido de que los delitos se persigan y castiguen con eficacia.