Ni flojera ni falta de voluntad: mitos, señales y cosas ciertas sobre las enfermedades mentales

Mayela tiene 43 años. Sonríe cuando llega a la oficina, saluda a todos y cumple con su trabajo. Nadie imagina que cada mañana libra una batalla silenciosa para reunir la fuerza necesaria y levantarse de la cama. Lleva meses sintiendo que la vida perdió el color, pero ha aprendido a fingir que todo está bien. Antonio dejó de aceptar invitaciones. Antes organizaba las reuniones con los amigos; hoy, el simple hecho de imaginar un restaurante lleno de gente hace que el corazón se le acelere, las manos le suden y el pecho se le cierre. Siempre encuentra un pretexto para quedarse en casa. Daniela revisa una vez más que la estufa esté apagada. Luego verifica la puerta. Después vuelve a la estufa. Sabe perfectamente que ya comprobó todo, pero una voz insistente le dice que, si no vuelve a hacerlo, algo terrible ocurrirá. Cada mañana pierde casi una hora en una rutina que nadie logra entender. Javier siempre fue “el distraído”. De niño olvidaba la tarea; de adulto pierde las llaves, deja proyectos a medias, cambia constantemente de empleo y siente que su mente nunca descansa. Más de una vez lo llamaron irresponsable, cuando en realidad llevaba años luchando contra algo que ni él mismo comprendía.

Marcela mira su plato con miedo. Comer dejó de ser un acto cotidiano para convertirse en una batalla contra su propia mente. Un día come impulsivamente y después la invade una culpa insoportable; al siguiente decide pasar horas sin probar alimento. Nadie alcanza a ver la guerra que libra frente al espejo. Depresión. Ansiedad. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno por déficit de atención en adultos. Trastornos de la conducta alimentaria. Podrían ser tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus hijos, tus padres, tu pareja, o incluso tú. Todos tienen algo en común. Viven con un trastorno de salud mental. Y la lista continúa: trastorno bipolar, esquizofrenia, ataques de pánico, adicciones y muchas otras condiciones que durante décadas permanecieron escondidas detrás del silencio, la culpa y los prejuicios. Todavía hay quien piensa que la depresión se cura “echándole ganas”. Que es exageración. Que quien acude con un psiquiatra está “loco”. Que los medicamentos cambian la personalidad. Para entender qué hay de realidad y qué hay de mito detrás de las enfermedades mentales, conversé durante más de una hora con el doctor Jesús Eliud Garza Montemayor, en su consultorio en el Centro de Salud Mental Integral en la colonia Latinoamericana en Saltillo. Médico psiquiatra formado en la Universidad Autónoma de Nuevo León y especialista egresado del CESAME en Saltillo, con aval del Tecnológico de Monterrey.

Lo primero que descubrí fue que detrás del especialista hay un hombre tranquilo. Habla despacio. Piensa cada respuesta antes de pronunciarla. No parece tener prisa. Como si durante años hubiera aprendido que, para entender la mente humana, primero hay que aprender a escuchar. Desde hace dieciocho años Saltillo ya es parte de su historia. Pero su interés por la mente humana comenzó mucho antes. No hubo un familiar enfermo. Tampoco una experiencia personal que lo marcara. Lo suyo nació de la curiosidad. —Yo estaba entre estudiar medicina o psicología —recuerda mientras baja ligeramente la mirada, como si buscara aquellos años entre los recuerdos—. Me intrigaba muchísimo el comportamiento humano. Me preguntaba por qué la gente lloraba diferente en un funeral. Por qué dos personas reaccionaban de manera completamente distinta ante una misma situación. Eran preguntas que no sé si muchos adolescentes se hacían... pero yo sí. Entró a medicina con una idea muy clara. Quería ser psiquiatra. Curiosamente, quienes más dudaban de aquella decisión no eran sus maestros. Eran algunos familiares. Sonríe otra vez. —Batallé más con ellos que conmigo mismo. Había mucho desconocimiento sobre la psiquiatría. Me preguntaban por qué iba a dedicarme a eso. Hace veinte años, decir que alguien iba al psiquiatra era casi un secreto familiar. Una especie de confesión. Algo que pocas personas se atrevían a reconocer. Le pregunto si eso ha cambiado. Se toma unos segundos antes de responder. No le gusta hablar en absolutos. —No sé si la palabra sea “normalizar” —dice finalmente—. Pero sí creo que se ha hecho un esfuerzo muy importante para hablar de salud mental. Hay más información, más apertura... aunque el estigma sigue ahí. Y entonces menciona una frase que escucha constantemente en su consultorio. “Doctor... nunca pensé que iba a terminar con un psiquiatra”. —Muchos pacientes llegan pensando que acudir con un psiquiatra significa que ya están gravísimos. Como si hubieran recorrido todos los especialistas posibles y nosotros fuéramos la última opción.

Niega suavemente con la cabeza. —No debería ser así. Lo más llamativo es que ese prejuicio no solamente existe entre la población. También, admite, persiste dentro del propio gremio médico. —A veces incluso entre médicos la psiquiatría sigue estando estigmatizada. La conversación apenas comienza. Y ya queda claro que, antes de hablar de depresión, ansiedad, bipolaridad o esquizofrenia, hay una enfermedad de la que casi nadie habla. La desinformación. La primera pregunta parece sencilla. Pero, conforme avanza la respuesta, queda claro que alrededor de la psiquiatría existe más desconocimiento del que imaginamos. —Si tuvieras un minuto para explicarle a cualquier persona qué hace realmente un psiquiatra... ¿qué le dirías? El Dr. Eliud no tarda demasiado en responder. —Nos dedicamos a prevenir, promover y tratar la salud mental. Después hace una pausa, como si quisiera asegurarse de que la siguiente idea no pasara desapercibida. —Y cuando hablo de salud mental no me refiero solamente a una enfermedad. Hablo de estabilidad emocional, cognitiva, del funcionamiento del cerebro y de la capacidad que tiene una persona para desarrollarse en su vida.

Escucha. Empatía. Comprensión. Son tres palabras que repite varias veces durante la conversación. Pero enseguida agrega una idea que, probablemente, resume una buena parte de su trabajo. —Dos personas pueden tener exactamente el mismo diagnóstico y necesitar tratamientos completamente distintos. Levanta ligeramente las manos. —La psiquiatría también es el arte de individualizar al paciente. No existen recetas universales. No hay dos depresiones iguales. No hay dos personas con ansiedad que sufran exactamente lo mismo. Ni siquiera dos pacientes con trastorno bipolar viven la enfermedad de la misma manera. Cada historia tiene matices. Cada cerebro también. Le pregunto entonces por una de las dudas más frecuentes. La diferencia entre un psiquiatra, un psicólogo y un psicoterapeuta. Sonríe. Es una pregunta que, evidentemente, ha respondido muchas veces. —El psiquiatra primero es médico y después se especializa en trastornos mentales. Eso significa que puede diagnosticar enfermedades, indicar medicamentos cuando son necesarios y comprender también la parte biológica del problema. Hace una pausa.

—El psicólogo estudia el comportamiento humano. Tiene una preparación distinta y, por supuesto, muy valiosa. Pero no prescribe medicamentos. Después viene una aclaración que incluso sorprende. —Y hay algo que muchas personas desconocen. No por ser psiquiatra eres automáticamente psicoterapeuta. Tampoco por estudiar psicología. La psicoterapia también requiere una formación específica. En su caso, explica, durante la residencia cursó diversas materias relacionadas con psicoterapia y posteriormente decidió profundizar en esa área porque siempre le interesó acompañar al paciente desde ambos enfoques. En muchas conversaciones suele repetirse: “Todos nos deprimimos”. “Todos tenemos ansiedad”. “Todos somos un poquito obsesivos”. Pero el Dr. Eliud hace una diferencia importante. —Sentir tristeza, miedo o preocupación forma parte de la vida. El problema aparece cuando esas emociones dejan de permitirte vivir. —Un comportamiento deja de ser normal cuando comienza a generar disfuncionalidad. Pronuncia la palabra despacio. Disfuncionalidad. Después la traduce. —Cuando empieza a afectar tu trabajo, tu familia, tus estudios, tus relaciones, cualquier área importante de tu vida, ahí ya estamos hablando de un trastorno. No se trata de etiquetar cualquier emoción. Se trata de reconocer cuándo esa emoción toma el control de la persona.

Entonces llega una de las preguntas más incómodas. —¿Por qué tanta gente tarda años en pedir ayuda? Suspira. —Por vergüenza. La respuesta es tan breve como contundente. —Todavía hay personas que sienten pena de acudir con un psiquiatra. Como si reconocer que necesitan ayuda fuera una derrota. Pero no es la única razón. También está la desinformación. Recuerda casos de pacientes que pasaron años aislados. Que dejaron de convivir. Que perdieron interés por trabajar. Que dejaron de salir. Y la familia simplemente terminó diciendo: “Así es él”. “Siempre ha sido muy solitario”. “Tiene un carácter difícil”. —Con el tiempo eso se normaliza dentro de la familia y nadie se pregunta si detrás de ese comportamiento puede existir una enfermedad. Hace una pausa. —Y cuando finalmente llegan con nosotros... ya han pasado muchos años.

La conversación inevitablemente aterriza en el presente. Redes sociales. TikTok. Inteligencia artificial. Videos de un minuto que prometen explicar cualquier trastorno mental. Le pregunto si estas herramientas ayudan... o complican más las cosas. Sonríe con cierta resignación. —Pueden hacer las dos cosas. Explica que nunca había existido tanta información disponible sobre salud mental. Pero tampoco tanta desinformación. —Hoy alguien ve un video de treinta segundos, se identifica con dos síntomas y ya cree que tiene un diagnóstico. Hace una pausa. —Incluso llegan pacientes diciendo qué medicamento creen necesitar porque lo vieron en internet. Sacude ligeramente la cabeza. —Una red social nunca va a sustituir una valoración clínica. Un diagnóstico no depende de un video, ni de una lista de síntomas, ni de un test de internet, mucho menos de una respuesta generada por inteligencia artificial.

Depende de una historia de vida, del contexto, del tiempo de evolución, de la exploración clínica y de muchas variables que solamente pueden evaluarse durante una consulta. El tema cambia naturalmente hacia los niños. Le pregunto si la tecnología está modificando la manera en que crecen. No duda. —Sí. Pero aclara que el problema no es únicamente la pantalla. Es lo que la pantalla reemplaza. —El mundo real tiene que volver a ser suficientemente atractivo para los niños. Explica que una tableta ofrece gratificación inmediata. Basta con tocar la pantalla. En cambio, jugar afuera implica buscar amigos, ponerse de acuerdo, inventar reglas, perder, frustrarse, volver a empezar. —Si todos los niños están frente a una pantalla... ¿con quién va a salir a jugar el que sí quiere hacerlo? La pregunta queda flotando. Sin necesidad de respuesta. Hay otro tema que genera miedo. Los medicamentos psiquiátricos. Basta mencionar un antidepresivo para que aparezcan frases como: “Te vas a volver dependiente.”. “Te van a cambiar la personalidad”. “Te van a mantener sedado”. El Dr. Eliud entiende perfectamente de dónde vienen esos temores. —El miedo es válido. Hace una pausa. —Lo que no debe permanecer es la ignorancia. Explica que muchas personas rechazan un tratamiento sin saber realmente cómo funciona. —Un antidepresivo no es una pastilla de la felicidad. Lo dice casi sonriendo. —Ayuda al cerebro a recuperar estabilidad. Y esa diferencia cambia por completo la perspectiva. Porque el medicamento no elimina los problemas. No hace desaparecer un duelo. No resuelve un conflicto familiar. No borra una pérdida. Lo que hace es permitir que el cerebro vuelva a encontrar el equilibrio suficiente para que la persona pueda enfrentar todo eso con mejores herramientas. Otra idea falsa persiste desde hace décadas. Pensar que, una vez iniciado el tratamiento, la persona dependerá de medicamentos toda la vida. Niega con la cabeza.