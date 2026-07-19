Sheinbaum, outfit para cada ocasión

La presidenta Claudia Sheinbaum usó un conjunto verde con una rosa bordada para la final de la Copa Mundial celebrada este domingo en el MetLife Stadium, en Nueva York.
La mandataria mexicana ha enfrentado críticas debido al uso de prendas y textiles indígenas a pesar de no tener raíces de este origen. Sin embargo, la polémica más grande en torno a su vestuario ocurrió durante una visita a la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, donde lució una falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe, a pesar de no profesar la religión católica, ni ninguna otra.