San Valentín deja derrama de hasta 20 mdp en el Centro Histórico de Saltillo

El Centro Histórico de Saltillo registró una derrama económica preliminar estimada entre 15 y 20 millones de pesos durante el fin de semana con motivo de la celebración de San Valentín, de acuerdo con reportes recabados entre comerciantes afiliados a la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo.

La combinación de la fecha con quincena y fin de semana generó una afluencia considerable de visitantes al primer cuadro de la ciudad, lo que representó un repunte significativo tras aproximadamente 45 días con comportamiento de ventas a la baja, luego del cierre de la temporada decembrina.

Entre los sectores que registraron mayor actividad destacan restaurantes, florerías y bares, tradicionalmente beneficiados por la conmemoración del Día del Amor y la Amistad. También se reportó movimiento relevante en joyerías, boutiques, zapaterías, perfumerías, tiendas de regalos, accesorios, dulcerías, reposterías, estéticas y diversos establecimientos ubicados en el corazón comercial de la ciudad.

La actividad económica se vio fortalecida por la callejoneada organizada por el Municipio de Saltillo, así como por las estrategias de promoción digital impulsadas desde las plataformas y redes sociales de la Asociación, lo que permitió atraer a más consumidores locales y visitantes.

SALDO BLANCO Y APOYO EN SEGURIDAD

En materia de seguridad y movilidad, se contó con el respaldo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, que mantuvo presencia preventiva y apoyo en tránsito, facilitando que la jornada transcurriera con orden y saldo blanco.

“El fin de semana representó un respiro importante para los comerciantes del Centro Histórico. Veníamos de un periodo complicado en ventas, y este repunte nos permitió recuperar dinamismo y confianza, sobre todo para mantener nuestros negocios y los empleos que dependen de ellos. Seguiremos trabajando en coordinación con los comerciantes como gremio y con las autoridades para fortalecer la actividad económica del corazón de Saltillo”, señaló Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación.

Aunque las cifras finales aún se encuentran en proceso de consolidación, el balance general es positivo y genera expectativas favorables para las próximas fechas comerciales, en un contexto donde el comercio local busca mantener estabilidad y recuperación tras el arranque moderado del año.