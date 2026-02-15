San Valentín deja derrama de hasta 20 mdp en el Centro Histórico de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 15 febrero 2026
    San Valentín deja derrama de hasta 20 mdp en el Centro Histórico de Saltillo
    Restaurantes, florerías y bares encabezaron el repunte de ventas, impulsado por la coincidencia de la fecha con quincena y fin de semana. FRANCISCO MUÑIZ

La celebración transcurrió con saldo blanco y alta afluencia de visitantes, lo que devolvió dinamismo al corazón comercial de la ciudad

El Centro Histórico de Saltillo registró una derrama económica preliminar estimada entre 15 y 20 millones de pesos durante el fin de semana con motivo de la celebración de San Valentín, de acuerdo con reportes recabados entre comerciantes afiliados a la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo.

La combinación de la fecha con quincena y fin de semana generó una afluencia considerable de visitantes al primer cuadro de la ciudad, lo que representó un repunte significativo tras aproximadamente 45 días con comportamiento de ventas a la baja, luego del cierre de la temporada decembrina.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Dónde puedes vacunarte contra el sarampión en Saltillo a partir de este lunes 16 de febrero?

Entre los sectores que registraron mayor actividad destacan restaurantes, florerías y bares, tradicionalmente beneficiados por la conmemoración del Día del Amor y la Amistad. También se reportó movimiento relevante en joyerías, boutiques, zapaterías, perfumerías, tiendas de regalos, accesorios, dulcerías, reposterías, estéticas y diversos establecimientos ubicados en el corazón comercial de la ciudad.

La actividad económica se vio fortalecida por la callejoneada organizada por el Municipio de Saltillo, así como por las estrategias de promoción digital impulsadas desde las plataformas y redes sociales de la Asociación, lo que permitió atraer a más consumidores locales y visitantes.

SALDO BLANCO Y APOYO EN SEGURIDAD

En materia de seguridad y movilidad, se contó con el respaldo de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, que mantuvo presencia preventiva y apoyo en tránsito, facilitando que la jornada transcurriera con orden y saldo blanco.

“El fin de semana representó un respiro importante para los comerciantes del Centro Histórico. Veníamos de un periodo complicado en ventas, y este repunte nos permitió recuperar dinamismo y confianza, sobre todo para mantener nuestros negocios y los empleos que dependen de ellos. Seguiremos trabajando en coordinación con los comerciantes como gremio y con las autoridades para fortalecer la actividad económica del corazón de Saltillo”, señaló Alan Christian Duarte, presidente de la Asociación.

Aunque las cifras finales aún se encuentran en proceso de consolidación, el balance general es positivo y genera expectativas favorables para las próximas fechas comerciales, en un contexto donde el comercio local busca mantener estabilidad y recuperación tras el arranque moderado del año.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Empresas
comercio
14 de febrero

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En 2025, México alcanzó 204 inversiones provenientes de 20 países, por un valor de 9 mil 263.89 millones de dólares.

Cuarto en inversión y segundo en empleos: el balance del sector automotriz de Coahuila
Coahuila está entre los estados que en 2026 no han registrado ningún contagio de sarampión.

Coahuila refuerza cerco contra el sarampión: suman 23 casos sospechosos
El edificio, construido en 1898, fue oficialmente nombrado recinto “Libertad, Igualdad y Fraternidad”. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA

Logia Masónica coahuilense refuerza su legado histórico: Develan placa en centenario templo de Saltillo
Augusto Ramos Melo aspira a dirigir la Canacar a nivel nacional.

El saltillense Augusto Ramos Melo se perfila para presidir CANACAR
¡Por fin...! Cita en el IMSS

¡Por fin...! Cita en el IMSS
Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!

Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!
Saltillo es la ciudad de Coahuila con más personas sancionadas por violencia contra las mujeres.

Coahuila acumula más de mil 500 personas sancionadas por violencia contra las mujeres

El nuevo plazo para parar labores por parte del sindicato administrativo de la UAAAN, es el 17 de abril, de no llegar a un acuerdo con Rectoría.

Saltillo: Se salva la Narro de huelga... por ahora