Arco Vial de Saltillo: empresa Proyectos de Infraestructura de la Laguna alza la mano en licitación

La mañana de este lunes, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) realizó la Junta de Aclaraciones del proceso de licitación de la “concesión para el diseño, construcción, operación, conservación y explotación del: Libramiento Saltillo - Entronque Autopista Saltillo - Monterrey”.

Solo una empresa se presentó a la junta de aclaraciones del proceso de licitación del arco vial con el que se busca conectar la autopista a Monterrey con Derramadero, al sur de Saltillo, bordeando la Sierra de Zapalinamé por sectores como Lomas de Lourdes y Teresitas.

Al acto solo acudió una empresa: Proyectos de Infraestructura de la Laguna S. A. de C. V. (PILSA).

La empresa pidió ampliar el plazo de presentación y apertura de propuestas al 30 de mayo de 2026, toda vez que la fecha está planteada para el próximo 22 de abril. La SIDUM señaló que mantendrá la fecha pactada en la convocatoria.

PILSA también solicitó que la autoridad confirmara que es suficiente que un solo miembro del consorcio participante esté registrado en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Federal y que el fallo se emitirá a través del sitio web oficial del Sistema Estatal de Contrataciones Públicas (SECOP).

A ambos cuestionamientos la SIDUM respondió afirmativamente, de acuerdo al acta publicada este mismo lunes. También aclaró que será la única Junta de Aclaraciones para la obra, misma que cerró cerca de las 11:40 horas.

La convocatoria establece que el 22 de abril será el acto de presentación y apertura de propuestas, el 11 de mayo se emitirá el fallo, el 20 de mayo es la fecha límite para la entrega de la papelería y el 25 de mayo se firmará el título de concesión.