Arco Vial de Saltillo: empresa Proyectos de Infraestructura de la Laguna alza la mano en licitación

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Saltillo
/ 23 marzo 2026
    Arco Vial de Saltillo: empresa Proyectos de Infraestructura de la Laguna alza la mano en licitación
    PILSA es la misma empresa que ejecuta actualmente la ampliación de la carretera a Derramadero. ARCHIVO

PILSA fue la única compañía que se presentó a la junta de aclaraciones del proyecto que busca conectar la autopista a Monterrey con Derramadero

Solo una empresa se presentó a la junta de aclaraciones del proceso de licitación del arco vial con el que se busca conectar la autopista a Monterrey con Derramadero, al sur de Saltillo, bordeando la Sierra de Zapalinamé por sectores como Lomas de Lourdes y Teresitas.

La mañana de este lunes, la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad (SIDUM) realizó la Junta de Aclaraciones del proceso de licitación de la “concesión para el diseño, construcción, operación, conservación y explotación del: Libramiento Saltillo - Entronque Autopista Saltillo - Monterrey”.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-licitan-concesion-para-construir-y-explotar-nuevo-periferico-por-30-anos-JF19581080

Al acto solo acudió una empresa: Proyectos de Infraestructura de la Laguna S. A. de C. V. (PILSA).

La empresa pidió ampliar el plazo de presentación y apertura de propuestas al 30 de mayo de 2026, toda vez que la fecha está planteada para el próximo 22 de abril. La SIDUM señaló que mantendrá la fecha pactada en la convocatoria.

PILSA también solicitó que la autoridad confirmara que es suficiente que un solo miembro del consorcio participante esté registrado en el Padrón de Contratistas de la Administración Pública Federal y que el fallo se emitirá a través del sitio web oficial del Sistema Estatal de Contrataciones Públicas (SECOP).

A ambos cuestionamientos la SIDUM respondió afirmativamente, de acuerdo al acta publicada este mismo lunes. También aclaró que será la única Junta de Aclaraciones para la obra, misma que cerró cerca de las 11:40 horas.

La convocatoria establece que el 22 de abril será el acto de presentación y apertura de propuestas, el 11 de mayo se emitirá el fallo, el 20 de mayo es la fecha límite para la entrega de la papelería y el 25 de mayo se firmará el título de concesión.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-arco-vial-zapaliname-propuesto-desde-2001-para-desarrollo-metropolitano-OL19656686

PILSA es la empresa que en noviembre del 2024 ganó la licitación para construir la ampliación de la carretera a Derramadero por 422 millones 155 mil 4 pesos.

El titular de la SIDUM, Miguel Algara Acosta, expuso el pasado 20 de abril que se espera que se concluya la ampliación de la carretera el próximo mes de octubre.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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