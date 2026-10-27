Arde camioneta mientras circulaba por Ramos Arizpe

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Saltillo
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    Arde camioneta mientras circulaba por Ramos Arizpe
    El incendio se registró en la colonia La Estación, donde el conductor logró ponerse a salvo. CORTESÍA

El fuego comenzó en el área del motor y obligó al propietario a detenerse y ponerse a salvo; el siniestro ocurrió frente a una vivienda y no dejó personas lesionadas

Una camioneta Dodge Caravan, modelo 2002, fue consumida por el fuego mientras circulaba por el bulevar Candelaria Uvalle Cruz, en la colonia La Estación, en Ramos Arizpe.

El vehículo era propiedad de Brayan Emanuel ¨N¨, con domicilio en la colonia Privada Naranjos, quien se encontraba al volante cuando ocurrió el incidente.

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$!Bomberos acudieron al lugar tras recibir el reporte de emergencia al 911.
Bomberos acudieron al lugar tras recibir el reporte de emergencia al 911. CORTESÍA

De acuerdo con lo señalado por el conductor, mientras transitaba por el bulevar comenzó a salir fuego del área del motor, situación que lo obligó a detener la marcha de la unidad.

Ante el riesgo, el propietario orilló la camioneta y se retiró a un lugar seguro para evitar resultar lesionado, mientras las llamas se extendían por el vehículo.

$!El fuego habría comenzado en el área del motor mientras la camioneta se encontraba en circulación.
El fuego habría comenzado en el área del motor mientras la camioneta se encontraba en circulación. CORTESÍA

El incendio ocurrió frente al domicilio marcado con el número 537. Tras el reporte al número de emergencias 911, personal de Bomberos acudió al lugar para atender el siniestro.

No se reportaron personas lesionadas; sin embargo, la camioneta presentó daños que derivaron en pérdida total. Las causas que originaron el fuego no fueron determinadas, pues, según el propietario, el vehículo se encontraba en buen estado.

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