Arde camioneta mientras circulaba por Ramos Arizpe

Una camioneta Dodge Caravan, modelo 2002, fue consumida por el fuego mientras circulaba por el bulevar Candelaria Uvalle Cruz, en la colonia La Estación, en Ramos Arizpe. El vehículo era propiedad de Brayan Emanuel ¨N¨, con domicilio en la colonia Privada Naranjos, quien se encontraba al volante cuando ocurrió el incidente.

De acuerdo con lo señalado por el conductor, mientras transitaba por el bulevar comenzó a salir fuego del área del motor, situación que lo obligó a detener la marcha de la unidad. Ante el riesgo, el propietario orilló la camioneta y se retiró a un lugar seguro para evitar resultar lesionado, mientras las llamas se extendían por el vehículo.