Arde camioneta tras presunta falla mecánica, en la Saltillo 2000
Vecinos utilizaron grupos de seguridad para reportar el incendio y solicitar apoyo de emergencia durante la noche
Una camioneta tipo pick up terminó envuelta en llamas tras una presunta falla mecánica en la colonia Saltillo 2000.
Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando vecinos del sector reportaron mediante grupos de seguridad que una camioneta ardía sobre el bulevar Museo del Desierto, entre las calles Ciruelos y Manzanos.
De manera inmediata, autoridades policiales se dirigieron al punto señalado y localizaron la unidad, la cual se encontraba completamente cubierta por el fuego.
Testigos de lo ocurrido y elementos de la Policía Municipal intentaron sofocar el incendio, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para controlarlo.
Posteriormente, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al siniestro para iniciar los trabajos correspondientes. Finalmente, el incendio fue controlado en su totalidad, dejando cuantiosos daños materiales.