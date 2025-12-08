Arde camioneta tras presunta falla mecánica, en la Saltillo 2000

Una camioneta tipo pick up terminó envuelta en llamas tras una presunta falla mecánica en la colonia Saltillo 2000.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando vecinos del sector reportaron mediante grupos de seguridad que una camioneta ardía sobre el bulevar Museo del Desierto, entre las calles Ciruelos y Manzanos.

