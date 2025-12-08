Arde camioneta tras presunta falla mecánica, en la Saltillo 2000

Saltillo
/ 8 diciembre 2025
    Arde camioneta tras presunta falla mecánica, en la Saltillo 2000
    La camioneta quedó completamente envuelta en llamas sobre el bulevar Museo del Desierto. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Vecinos utilizaron grupos de seguridad para reportar el incendio y solicitar apoyo de emergencia durante la noche

Una camioneta tipo pick up terminó envuelta en llamas tras una presunta falla mecánica en la colonia Saltillo 2000.

Los hechos se registraron alrededor de las 23:00 horas, cuando vecinos del sector reportaron mediante grupos de seguridad que una camioneta ardía sobre el bulevar Museo del Desierto, entre las calles Ciruelos y Manzanos.

$!Vecinos del sector alertaron a las autoridades al detectar el vehículo incendiándose.
Vecinos del sector alertaron a las autoridades al detectar el vehículo incendiándose. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

De manera inmediata, autoridades policiales se dirigieron al punto señalado y localizaron la unidad, la cual se encontraba completamente cubierta por el fuego.

$!Policías municipales intentaron sofocar el fuego antes de la llegada de bomberos.
Policías municipales intentaron sofocar el fuego antes de la llegada de bomberos. FOTO: MARTÍN ROJAS/ VANGUARDIA

Testigos de lo ocurrido y elementos de la Policía Municipal intentaron sofocar el incendio, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para controlarlo.

Posteriormente, elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al siniestro para iniciar los trabajos correspondientes. Finalmente, el incendio fue controlado en su totalidad, dejando cuantiosos daños materiales.

