Menor pierde la vida tras volcadura en Saltillo; su padre está grave y su hermano lesionado

Saltillo
/ 8 diciembre 2025
    La unidad terminó volcada sobre los carriles centrales del Periférico Luis Echeverría Álvarez. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La unidad se desplazaba a exceso de velocidad, chocó contra la estructura de un puente peatonal y terminó volcada tras impactar una luminaria sobre el periférico LEA

Un menor de 16 años perdió la vida en un accidente vial ocurrido la noche de este domingo en el Periférico Luis Echeverría Álvarez, entre el puente Manuel Pérez Treviño y Otilio González. Su padre, de 41 años, se encuentra delicado, mientras que su hermano, de 11 años, permanece hospitalizado, en Saltillo.

El accidente, registrado alrededor de las 20:00 horas, dejó sin vida a Ricardo Raúl ¨N¨, de 16 años, y provocó lesiones graves a su padre, Ricardo ¨N¨, de 41 años, conductor de la camioneta Chevrolet Silverado.

$!Bomberos y paramédicos utilizaron equipo hidráulico para abrir la cabina.
Bomberos y paramédicos utilizaron equipo hidráulico para abrir la cabina. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

La camioneta en la que viajaban chocó contra la estructura de un puente peatonal y terminó volcada sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez.

El percance ocurrió cuando Ricardo ¨N¨ circulaba con dirección a Otilio González en el vehículo junto a sus hijos Ricardo Raúl, de 16 años, y Rafael Ricardo, de 11. Conforme los primeros reportes, la unidad se desplazaba aparentemente a exceso de velocidad.

$!Elementos de rescate trabajaron varios minutos para liberar a los ocupantes de la camioneta.
Elementos de rescate trabajaron varios minutos para liberar a los ocupantes de la camioneta. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Al descender del puente que cruza por arriba de Pérez Treviño, el conductor perdió el control del volante y se proyectó contra la estructura metálica del puente peatonal. La unidad siguió avanzando, chocó contra una luminaria y terminó volcada con las llantas hacia arriba sobre los carriles centrales.

Automovilistas que presenciaron el accidente se detuvieron para auxiliar a la familia, pero al ver que permanecían atrapados dentro de la cabina solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911. El reporte se generó a las 20:10 horas.

$!El conductor permaneció atrapado varios minutos mientras bomberos realizaban maniobras para liberarlo.
El conductor permaneció atrapado varios minutos mientras bomberos realizaban maniobras para liberarlo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de rescate urbano de la Cruz Roja, así como varias ambulancias de la Secretaría de Salud y privadas, llegaron al lugar y utilizaron equipo hidráulico para liberar a los ocupantes.

Los menores fueron ayudados a salir y colocados en el estacionamiento de un comercio, mientras continuaban las maniobras para extraer al padre, lo cual tomó varios minutos.

$!Los menores fueron auxiliados y trasladados al Hospital Universitario tras ser rescatados de la unidad.
Los menores fueron auxiliados y trasladados al Hospital Universitario tras ser rescatados de la unidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El menor y su hermano de 11 años fueron llevados al Hospital Universitario mientras seguían las labores por parte de bomberos hasta lograr la extracción del adulto.

Ricardo Raúl llegó al hospital con un neumotórax y un escalpe en la cabeza; minutos después perdió la vida.

$!El padre de familia fue extraído de la cabina y trasladado en estado delicado por personal de emergencias.
El padre de familia fue extraído de la cabina y trasladado en estado delicado por personal de emergencias. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Agentes de la Policía Estatal y de Tránsito mantuvieron abanderada la zona mientras se realizaban las labores de rescate y una grúa retiraba la camioneta para restablecer la circulación.

Al nosocomio arribó personal de la Agencia de Investigación Criminal, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo a las instalaciones del Semefo para determinar la causa de muerte.

