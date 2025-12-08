Menor pierde la vida tras volcadura en Saltillo; su padre está grave y su hermano lesionado

Un menor de 16 años perdió la vida en un accidente vial ocurrido la noche de este domingo en el Periférico Luis Echeverría Álvarez, entre el puente Manuel Pérez Treviño y Otilio González. Su padre, de 41 años, se encuentra delicado, mientras que su hermano, de 11 años, permanece hospitalizado, en Saltillo. El accidente, registrado alrededor de las 20:00 horas, dejó sin vida a Ricardo Raúl ¨N¨, de 16 años, y provocó lesiones graves a su padre, Ricardo ¨N¨, de 41 años, conductor de la camioneta Chevrolet Silverado. TE PUEDE INTERESAR: Despierta desfile Coca-Cola el espíritu navideño de los saltillenses

La camioneta en la que viajaban chocó contra la estructura de un puente peatonal y terminó volcada sobre el Periférico Luis Echeverría Álvarez. El percance ocurrió cuando Ricardo ¨N¨ circulaba con dirección a Otilio González en el vehículo junto a sus hijos Ricardo Raúl, de 16 años, y Rafael Ricardo, de 11. Conforme los primeros reportes, la unidad se desplazaba aparentemente a exceso de velocidad.

Al descender del puente que cruza por arriba de Pérez Treviño, el conductor perdió el control del volante y se proyectó contra la estructura metálica del puente peatonal. La unidad siguió avanzando, chocó contra una luminaria y terminó volcada con las llantas hacia arriba sobre los carriles centrales. Automovilistas que presenciaron el accidente se detuvieron para auxiliar a la familia, pero al ver que permanecían atrapados dentro de la cabina solicitaron apoyo al Sistema de Emergencias 911. El reporte se generó a las 20:10 horas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de rescate urbano de la Cruz Roja, así como varias ambulancias de la Secretaría de Salud y privadas, llegaron al lugar y utilizaron equipo hidráulico para liberar a los ocupantes. Los menores fueron ayudados a salir y colocados en el estacionamiento de un comercio, mientras continuaban las maniobras para extraer al padre, lo cual tomó varios minutos.

El menor y su hermano de 11 años fueron llevados al Hospital Universitario mientras seguían las labores por parte de bomberos hasta lograr la extracción del adulto. Ricardo Raúl llegó al hospital con un neumotórax y un escalpe en la cabeza; minutos después perdió la vida.