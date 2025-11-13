Arde predio con llantas y maleza; se temía que fuego alcanzara gasolinera en Saltillo
El incendio ocurrió en la colonia Balcones de Bellavista y movilizó a bomberos y policías municipales
Una movilización por parte de elementos de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos de Saltillo se registró la mañana de este jueves en el cruce de General Charles y Antonio Cárdenas, en la colonia Balcones de Bellavista, debido a un incendio.
Minutos antes de las 07:00 horas, el hecho fue reportado al número de emergencias 911, al informarse que el fuego aparentemente se originaba en la parte trasera de un comercio denominado Bodega Aurrerá, con el riesgo de extenderse hacia una gasolinera cercana.
Al arribar las autoridades, se confirmó que el incendio provenía de un predio donde había neumáticos y hierba seca, los cuales comenzaron a arder.
Personal de la estación de servicio intentó sofocar las llamas utilizando cubetas con agua, logrando controlarlas parcialmente. Momentos después, bomberos municipales acudieron al sitio para extinguir el fuego por completo.
Hasta el momento se desconoce la causa del incendio; sin embargo, fue controlado a tiempo, evitando que se propagara y causara un siniestro de mayores dimensiones.