Arde predio con llantas y maleza; se temía que fuego alcanzara gasolinera en Saltillo

Una movilización por parte de elementos de la Policía Municipal y del Cuerpo de Bomberos de Saltillo se registró la mañana de este jueves en el cruce de General Charles y Antonio Cárdenas, en la colonia Balcones de Bellavista, debido a un incendio.

Minutos antes de las 07:00 horas, el hecho fue reportado al número de emergencias 911, al informarse que el fuego aparentemente se originaba en la parte trasera de un comercio denominado Bodega Aurrerá, con el riesgo de extenderse hacia una gasolinera cercana.

