Tres choques casi simultáneos causan caos vial y bloquean la carretera hacia Saltillo

Saltillo
/ 13 noviembre 2025
    Tres choques casi simultáneos causan caos vial y bloquean la carretera hacia Saltillo
    El flujo vehicular se restableció cerca de las 05:30 horas, luego de que aseguradoras y autoridades concluyeron el peritaje. FOTO: CORTESÍA

Tres personas resultaron lesionadas durante los accidentes; aunque ninguna presentó heridas de gravedad, todas fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica

Tres accidentes provocaron un caos vial durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves en la carretera 57, en dirección de Puerto México a Saltillo.

Los percances ocurrieron en los kilómetros 227 y 230 de la vía federal, lo que movilizó al personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como a ambulancias y unidades de auxilio vial.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: hombre se quita la vida en la colonia Mirasierra

$!Los percances, registrados en los kilómetros 227 y 230, provocaron largas filas y retrasos durante la madrugada.
Los percances, registrados en los kilómetros 227 y 230, provocaron largas filas y retrasos durante la madrugada. FOTO: CORTESÍA

Aunque no se reportaron personas con lesiones graves, tres personas fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica debido a los golpes que presentaban. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.

$!Personal de Capufe y Guardia Nacional trabajaron durante varias horas para liberar la carretera 57 tras los accidentes registrados.
Personal de Capufe y Guardia Nacional trabajaron durante varias horas para liberar la carretera 57 tras los accidentes registrados. FOTO: CORTESÍA

El tráfico se vio seriamente afectado ya que los vehículos involucrados bloqueaban los carriles de circulación, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de grúas para retirar las unidades de gran tamaño.

$!Las maniobras con grúas se extendieron hasta el amanecer debido a la magnitud de los daños en los vehículos.
Las maniobras con grúas se extendieron hasta el amanecer debido a la magnitud de los daños en los vehículos. FOTO: CORTESÍA

Fue alrededor de las 05:30 horas cuando finalmente se logró liberar la vialidad, permitiendo el restablecimiento gradual del flujo vehicular. Al lugar arribaron también representantes de las aseguradoras, quienes iniciaron el peritaje correspondiente y gestionaron los pases para los pagos de los daños.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo
CARRETERA 57

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Tramo de Los Chorros, en Arteaga, considerado uno de los más peligrosos del país por su pendiente y alto tránsito de carga pesada.

Capufe el responsable de Los Chorros; proyectan obra de $1,500 millones de pesos
Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila

Avanza proyecto del tren de pasajeros con tres estaciones en el sureste de Coahuila
true

Samuel no se equivocó en el tema de NVIDIA, mintió
Jesús Ociel Baena Saucedo fue reconocide por abrir camino en el Poder Judicial mexicano como la primera persona no binaria en ocupar el cargo de magistrade, así como por su activismo en favor de los derechos de la comunidad LGBT+.

Coahuila: en pausa iniciativa para declarar el 13 de noviembre como Día Estatal contra la Violencia hacia Personas No Binarias
true

Réquiem por la muerte de Blanca Isabel Martínez

Si alguna vez escuchaste a un adolescente decir “6-7” y te quedaste con cara de duda, no estás solo.

“6-7”: El enigmático código que los adolescentes usan (y no piensan explicarte)
true

Los casinos: ¿otro golpe de Sheinbaum a Adán Augusto?

Descuentos y promociones, en trámites vehiculares durante el Buen Fin 2025 en Saltillo | FOTOGRAFÍA: VANGUARDIA.

Buen fin en trámites vehiculares, promociones y descuentos en Saltillo