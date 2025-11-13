Tres choques casi simultáneos causan caos vial y bloquean la carretera hacia Saltillo

Tres accidentes provocaron un caos vial durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves en la carretera 57, en dirección de Puerto México a Saltillo.

Los percances ocurrieron en los kilómetros 227 y 230 de la vía federal, lo que movilizó al personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como a ambulancias y unidades de auxilio vial.

