Tres choques casi simultáneos causan caos vial y bloquean la carretera hacia Saltillo
Tres personas resultaron lesionadas durante los accidentes; aunque ninguna presentó heridas de gravedad, todas fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica
Tres accidentes provocaron un caos vial durante la noche del miércoles y madrugada de este jueves en la carretera 57, en dirección de Puerto México a Saltillo.
Los percances ocurrieron en los kilómetros 227 y 230 de la vía federal, lo que movilizó al personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe), así como a ambulancias y unidades de auxilio vial.
Aunque no se reportaron personas con lesiones graves, tres personas fueron trasladadas a un hospital para su valoración médica debido a los golpes que presentaban. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos.
El tráfico se vio seriamente afectado ya que los vehículos involucrados bloqueaban los carriles de circulación, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de grúas para retirar las unidades de gran tamaño.
Fue alrededor de las 05:30 horas cuando finalmente se logró liberar la vialidad, permitiendo el restablecimiento gradual del flujo vehicular. Al lugar arribaron también representantes de las aseguradoras, quienes iniciaron el peritaje correspondiente y gestionaron los pases para los pagos de los daños.