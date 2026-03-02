Arde recicladora a causa de una colilla de cigarro, en Arteaga

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 2 marzo 2026
    Arde recicladora a causa de una colilla de cigarro, en Arteaga
    Humo. El incendio fue visible desde diversos puntos de Saltillo y Arteaga debido a la combustión de residuos industriales. JUAN FRANCISCO VALDÉS
    Arde recicladora a causa de una colilla de cigarro, en Arteaga

Un hombre de aspecto indigente le prendió fuego a un arroyo; las llamas que se extendieron al interior de una recicladora y además causó daños a vehículos de otra empresa

Una colilla de cigarro, presuntamente arrojada ayer por un indigente a las 14:30 horas, desató un incendio que consumió la recicladora “Resal” en el bulevar Fundadores. El fuego inició en un barranco y se propagó rápidamente hacia contenedores de cartón y papel debido a las fuertes ráfagas de viento.

Columnas de humo de más de 10 metros obligaron a una movilización masiva de Bomberos de Saltillo y Arteaga, quienes contaron con apoyo de pipas privadas para sofocar las llamas. El siniestro amenazó con extenderse a negocios aledaños, causando daños menores en vehículos estacionados cerca del lugar.

TE PUEDE INTERESAR: Identifican a joven que murió ahogado en la cascada El Salto de Arteaga

Pese a lo aparatoso del incidente, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. Sin embargo, los daños materiales en la infraestructura y el material reciclable son cuantiosos, aunque el monto total de las pérdidas aún no ha sido determinado por los propietarios.

Oficiales de la Policía Municipal resguardaron la zona y exhortaron a los afectados a interponer la denuncia correspondiente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Área de disparo

Área de disparo
true

Palabras de gratitud
true

POLITICÓN: Entre la 4T y el PRI, el SNTE y la CTM son clave en el tablero político de Coahuila
La corporación de Ramos Arizpe reportó el deceso de su elemento; la principal línea de investigación apunta a una autolesión.

Investigan presunto suicidio de policía en estación Paredón de Ramos Arizpe

Una columna de humo negro se eleva desde un almacén en la zona industrial de Sharjah, Emiratos Árabes Unidos, tras los informes de ataques iraníes en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, el domingo 1 de marzo de 2026.

Millonarios pagan 350 mil dólares para huir de Dubái y Abu Dhabi en aviones privados, mientras siguen los bombardeos
Adiós. Las cenizas del productor quedaron depositadas en Saltillo, ciudad que siempre llevó en el corazón.

Saltillo da el último adiós a Pedro Torres; sus cenizas descansan en su ciudad natal
Un monumento en memoria de las víctimas de Jeffrey Epstein cerca del Rancho Raphael, anteriormente conocido como el Rancho Zorro, propiedad de Epstein, en Stanley, Nuevo México.

El rancho de Epstein en Nuevo México está bajo escrutinio. Podría ser demasiado tarde
Un Irán gravemente debilitado ya no intimidará ni amenazará a sus vecinos de la misma manera, y el impacto regional podría ser comparable al colapso de la Unión Soviética.

Los ataques de Irán contra los países del golfo Pérsico debilitan su imagen de lugares seguros