Arde vehículo en plena reparación y termina hecho cenizas en Ramos Arizpe

En cenizas y ya como para chatarra, es como terminó un automóvil que se incendió al interior de un predio utilizado como lavado de autos en la colonia Blanca Estela, en el municipio de Ramos Arizpe.

Minutos antes de las 11:00 horas de este lunes, se reportó al número de emergencias 911 el siniestro en la calle Arnulfo Padilla Moreno, acudiendo de inmediato el personal del cuerpo de bomberos.

