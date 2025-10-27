Arde vehículo en plena reparación y termina hecho cenizas en Ramos Arizpe
El siniestro ocurrió al interior de un taller de lavado, donde un Dodge Neón comenzó a quemarse tras una falla en el sistema de combustible; no se reportaron personas lesionadas
En cenizas y ya como para chatarra, es como terminó un automóvil que se incendió al interior de un predio utilizado como lavado de autos en la colonia Blanca Estela, en el municipio de Ramos Arizpe.
Minutos antes de las 11:00 horas de este lunes, se reportó al número de emergencias 911 el siniestro en la calle Arnulfo Padilla Moreno, acudiendo de inmediato el personal del cuerpo de bomberos.
Con camión de ataque y una pipa, arribaron al lugar para realizar las maniobras de sofocamiento de las llamas que envolvían el vehículo Dodge Neón, el cual se consumía por el fuego.
Tras terminar con las llamas, se informó por parte de los presentes que el vehículo estaba siendo reparado de la bomba de gasolina, la cual ya había sido quitada por Uriel Cruz, quien iba a repararlo, pero de pronto el auto comenzó a incendiarse.
Quien lo reparaba decidió irse del lugar y dejó el auto ahí. Por fortuna, no hubo personas lesionadas ni daños a otros vehículos o al lugar, por lo que al terminar, los bomberos se retiraron a su base.