Choca contra Ruta 7A en vialidad no inaugurada y deja dos lesionados en Saltillo

Saltillo
/ 27 octubre 2025
    Choca contra Ruta 7A en vialidad no inaugurada y deja dos lesionados en Saltillo
    El conductor responsable fue asegurado por autoridades y trasladado al Ministerio Público. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

El camión de transporte público estuvo a punto de volcarse con 15 pasajeros a bordo, pero el operador logró controlarlo y detener la unidad sin mayores daños

Aún no se inaugura la vialidad sobre prolongación Nazario Ortiz Garza, en Saltillo, y este lunes se registró un accidente en el cruce con el bulevar Géminis, en la colonia La Florencia, que dejó dos personas lesionadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas y se señaló como responsable al conductor del vehículo Chevrolet Sonic, identificado como Félix ¨N¨, de 46 años.

$!Los vehículos involucrados fueron trasladados a un corralón tras el percance.
Los vehículos involucrados fueron trasladados a un corralón tras el percance. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Según los reportes, el hombre circulaba por la vialidad aún sin abrirse y, al llegar al cruce con Géminis, no frenó y colisionó contra el costado de un camión de transporte público de la Ruta 7A, conducido por Ulises ¨N¨, de 50 años, quien transportaba alrededor de 15 pasajeros.

$!Personal paramédico de la Cruz Roja atendió a los heridos en el lugar del accidente.
Personal paramédico de la Cruz Roja atendió a los heridos en el lugar del accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Tras el impacto, los pasajeros y el operador temieron que el camión se volcara, ya que se movía de un lado a otro. Ulises logró controlar la unidad y detenerla metros más adelante.

$!Dulce María, de 30 años, fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja a la Clínica Dos del IMSS tras presentar contractura muscular por el accidente.
Dulce María, de 30 años, fue trasladada por paramédicos de la Cruz Roja a la Clínica Dos del IMSS tras presentar contractura muscular por el accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a los lesionados: un hombre con dolor en la pierna izquierda y una mujer que presentó contractura muscular. La mujer, identificada como Dulce María, de 30 años, fue trasladada a la Clínica Dos del IMSS para su valoración médica.

$!La vialidad aún no inaugurada registró su primer accidente en el cruce con el bulevar Géminis.
La vialidad aún no inaugurada registró su primer accidente en el cruce con el bulevar Géminis. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/ VANGUARDIA

Las autoridades municipales que atendieron el accidente solicitaron grúas para trasladar los vehículos a un corralón y aseguraron al conductor responsable, quien fue trasladado al Ministerio Público. Ahí se determinarán los daños a cubrir y su situación legal.

