Choca contra Ruta 7A en vialidad no inaugurada y deja dos lesionados en Saltillo

Aún no se inaugura la vialidad sobre prolongación Nazario Ortiz Garza, en Saltillo, y este lunes se registró un accidente en el cruce con el bulevar Géminis, en la colonia La Florencia, que dejó dos personas lesionadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas y se señaló como responsable al conductor del vehículo Chevrolet Sonic, identificado como Félix ¨N¨, de 46 años.

