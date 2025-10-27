Choca contra Ruta 7A en vialidad no inaugurada y deja dos lesionados en Saltillo
El camión de transporte público estuvo a punto de volcarse con 15 pasajeros a bordo, pero el operador logró controlarlo y detener la unidad sin mayores daños
Aún no se inaugura la vialidad sobre prolongación Nazario Ortiz Garza, en Saltillo, y este lunes se registró un accidente en el cruce con el bulevar Géminis, en la colonia La Florencia, que dejó dos personas lesionadas.
El incidente ocurrió alrededor de las 9:00 horas y se señaló como responsable al conductor del vehículo Chevrolet Sonic, identificado como Félix ¨N¨, de 46 años.
Según los reportes, el hombre circulaba por la vialidad aún sin abrirse y, al llegar al cruce con Géminis, no frenó y colisionó contra el costado de un camión de transporte público de la Ruta 7A, conducido por Ulises ¨N¨, de 50 años, quien transportaba alrededor de 15 pasajeros.
Tras el impacto, los pasajeros y el operador temieron que el camión se volcara, ya que se movía de un lado a otro. Ulises logró controlar la unidad y detenerla metros más adelante.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para atender a los lesionados: un hombre con dolor en la pierna izquierda y una mujer que presentó contractura muscular. La mujer, identificada como Dulce María, de 30 años, fue trasladada a la Clínica Dos del IMSS para su valoración médica.
Las autoridades municipales que atendieron el accidente solicitaron grúas para trasladar los vehículos a un corralón y aseguraron al conductor responsable, quien fue trasladado al Ministerio Público. Ahí se determinarán los daños a cubrir y su situación legal.