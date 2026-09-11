Arden tractocamiones: incendio deja dos lesionados en la colonia Chapultepec de Saltillo

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    Arden tractocamiones: incendio deja dos lesionados en la colonia Chapultepec de Saltillo
    De manera preliminar, una chispa habría provocado el inicio del fuego durante los trabajos. ULISES MARTÍNEZ

Los trabajadores aparentemente realizaban labores de mecánica en los tractocamiones estacionados en el lugar

Dos personas resultaron lesionadas luego de que se registrara una explosión y un incendio de tractocamiones en el cruce de las calles Francisco de Quevedo y Alejandrina, en la colonia Chapultepec, durante la tarde de este viernes.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió mientras dos trabajadores aparentemente realizaban labores de mecánica en los vehículos que se encontraban en el lugar.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-hombre-de-63-anos-mientras-era-trasladado-a-la-clinica-2-del-imss-de-saltillo-IG23432082

Durante los trabajos se habría generado una chispa que provocó el inicio del fuego, el cual posteriormente alcanzó los tractocamiones estacionados en el sitio.

$!La radiación alcanzó los domicilios cercanos.
La radiación alcanzó los domicilios cercanos. ULISES MARTÍNEZ

Las llamas se extendieron entre los vehículos y posteriormente se registró una explosión, situación que generó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para atender el incendio y brindar atención a las personas que resultaron lesionadas.

Los dos trabajadores fueron atendidos y trasladados en una ambulancia de Bomberos a las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS tras el incidente, mientras las autoridades realizaron las labores correspondientes para controlar la situación y revisar las condiciones del lugar.

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    Todo quedo en pérdida total. ULISES MARTÍNEZ
  • $!El fuego avanzó entre los camiones.
    El fuego avanzó entre los camiones. ULISES MARTÍNEZ

Las llamas alcanzaron las paredes de los domicilios aledaños; por fortuna, no se registraron daños en los inmuebles, los cuales también serán revisados por las autoridades.

Las causas precisas del incendio serán determinadas conforme avancen las investigaciones y se establezcan las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Personal de Protección Civil Municipal y del Estado también arribó al sitio para realizar las investigaciones correspondientes y determinar si la propiedad cuenta con la documentación necesaria para el uso de suelo.

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