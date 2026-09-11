Arden tractocamiones: incendio deja dos lesionados en la colonia Chapultepec de Saltillo

Dos personas resultaron lesionadas luego de que se registrara una explosión y un incendio de tractocamiones en el cruce de las calles Francisco de Quevedo y Alejandrina, en la colonia Chapultepec, durante la tarde de este viernes. De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió mientras dos trabajadores aparentemente realizaban labores de mecánica en los vehículos que se encontraban en el lugar.

Durante los trabajos se habría generado una chispa que provocó el inicio del fuego, el cual posteriormente alcanzó los tractocamiones estacionados en el sitio.

Las llamas se extendieron entre los vehículos y posteriormente se registró una explosión, situación que generó la movilización de los cuerpos de emergencia. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al lugar para atender el incendio y brindar atención a las personas que resultaron lesionadas. Los dos trabajadores fueron atendidos y trasladados en una ambulancia de Bomberos a las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS tras el incidente, mientras las autoridades realizaron las labores correspondientes para controlar la situación y revisar las condiciones del lugar.



