Arranca Alcalde de Saltillo proyecto Callejones Seguros en la colonia Morelos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, puso en marcha el proyecto Callejones Seguros en la colonia Morelos, una obra que fue propuesta y seleccionada por las y los propios vecinos a través del programa Participa Saltillo.
Durante el arranque, el edil destacó que la rehabilitación del callejón Morelos responde directamente a lo que la ciudadanía decidió como prioridad para su entorno.
“Esta obra es producto de lo que la gente quiere, que propuso y eligió. Aquí va a quedar totalmente rehabilitado y transformado”, señaló.
Para la intervención, ubicada entre las calles 7, 9, 18 y 20, se destinará una inversión superior a los 800 mil pesos, con el objetivo de generar espacios más seguros, accesibles y adecuados para actividades recreativas.
Díaz González subrayó que el propósito de Participa Saltillo es que sean los propios habitantes quienes definan las obras que realmente necesitan.
Añadió que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se trabaja bajo principios de transparencia y participación ciudadana.
El alcalde informó que este programa también ha permitido iniciar rehabilitaciones de plazas en las colonias Las Torres, Lamadrid, Maravillas y Virreyes, con una inversión global de 2.6 millones de pesos.
La síndica Marimar Arroyo Peart resaltó que este tipo de acciones reflejan una democracia construida desde la voz ciudadana, al transformar propuestas vecinales en obras concretas.
“Hoy fueron las y los vecinos quienes propusieron y eligieron los proyectos que querían para sus colonias. Esa es la verdadera democracia, la que se construye desde la voz de los ciudadanos y acciones como estas significan algo muy claro: confianza”, refirió la síndica.
Por su parte, el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, detalló que los trabajos incluirán la construcción de banquetas, pintura en muros con murales tipo graffiti, así como la instalación de luminarias y reflectores.
Además, se contempla la realización de actividades culturales como cine, cuentacuentos, danza folklórica, conciertos acústicos, karaoke y sesiones de lectura.
A nombre de las y los vecinos beneficiados, Edith de la Rosa Santana señaló que la iniciativa surgió ante la falta de iluminación y acumulación de basura en los callejones, por lo que decidieron participar para mejorar su entorno.
“Queremos que nuestros niños y jóvenes vean que sí se puede proponer, participar y mejorar el lugar donde vivimos”, expresó.
Al evento también asistieron Eduardo Morelos Jiménez, presidente de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Patricia Alejandra Peña Aguirre, contralora municipal; María de Jesús Martínez López, regidora; y Aníbal Soberón Rodríguez, director de Servicios Públicos.