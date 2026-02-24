Arranca Alcalde de Saltillo proyecto Callejones Seguros en la colonia Morelos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, puso en marcha el proyecto Callejones Seguros en la colonia Morelos, una obra que fue propuesta y seleccionada por las y los propios vecinos a través del programa Participa Saltillo.

Durante el arranque, el edil destacó que la rehabilitación del callejón Morelos responde directamente a lo que la ciudadanía decidió como prioridad para su entorno.

“Esta obra es producto de lo que la gente quiere, que propuso y eligió. Aquí va a quedar totalmente rehabilitado y transformado”, señaló.

Para la intervención, ubicada entre las calles 7, 9, 18 y 20, se destinará una inversión superior a los 800 mil pesos, con el objetivo de generar espacios más seguros, accesibles y adecuados para actividades recreativas.

Díaz González subrayó que el propósito de Participa Saltillo es que sean los propios habitantes quienes definan las obras que realmente necesitan.

Añadió que, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, se trabaja bajo principios de transparencia y participación ciudadana.