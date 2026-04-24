Arranca ‘Despensón’; beneficiará a más de 100 mil familias en Saltillo

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Saltillo
/ 24 abril 2026
    Arranca ‘Despensón’; beneficiará a más de 100 mil familias en Saltillo
    Familias recibieron paquetes con productos de la canasta básica como parte de la estrategia estatal. CORTESÍA

El programa estatal distribuye productos básicos y forma parte de estrategia que alcanzará a 500 mil hogares en Coahuila

Más de 100 mil familias en Saltillo serán beneficiadas con el programa alimentario “Despensón”, que contempla la entrega de productos de la canasta básica para apoyar la economía de los hogares.

El arranque se realizó en la colonia Pueblo Insurgentes, como parte de la estrategia social Mejora Coahuila. El programa incluye más de 17 productos y tiene como objetivo reforzar el acceso a alimentos en sectores vulnerables.

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De acuerdo con autoridades, esta iniciativa forma parte de una cobertura estatal que busca alcanzar a más de 500 mil familias en Coahuila mediante apoyos alimentarios.

El coordinador de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, señaló que el programa responde a las necesidades actuales de las familias y contribuye al gasto doméstico.

“Este programa es una respuesta del gobernador para apoyar a las familias en estos tiempos, llevando de manera gratuita este gran Despensón, vamos a seguir trabajando en equipo para dar resultados con hechos, no solo palabras”, expresó.

$!El programa pretende entregar tan solo en Saltillo 100 mil despensas y beneficiar a 500 mil familias en todo el estado.
El programa pretende entregar tan solo en Saltillo 100 mil despensas y beneficiar a 500 mil familias en todo el estado. CORTESÍA

Durante el evento también participó el alcalde Javier Díaz González, quien destacó la coordinación entre el estado y el municipio para implementar este tipo de acciones dirigidas a población vulnerable.

La entrega forma parte de las acciones sociales que se desplegarán en distintas colonias de Saltillo como parte del programa.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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